Donald Trump aseguró que su gobierno está teniendo buenos resultados con la presidenta interina Delcy Rodríguez y anunció que está dispuesto a reunirse con ella.

(Lea también: Trump estalló contra republicanos por freno a sus ataques a Venezuela: “Deberían avergonzarse”)

“Venezuela está funcionando realmente bien. Estamos trabajando muy bien con el liderazgo”, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One.

Al ser consultado directamente sobre un posible encuentro con Rodríguez —exvicepresidenta de Nicolás Maduro y ahora mandataria interina tras la captura del líder chavista—, Trump respondió con claridad: “En algún punto lo haré”.

Las declaraciones marcan un curioso tono conciliador en medio de la tensión causada por la operación militar estadounidense del 3 de enero, que incluyó bombardeos en Caracas, culminando con la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores. Ambos fueron trasladados inmediatamente a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Rodríguez, quien asumió el poder interino con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, inicialmente denunció la intervención como una “agresión criminal” y prometió enfrentarla por la vía diplomática. Sin embargo, ha explorado rápidamente la reanudación de vínculos con Washington, en un delicado equilibrio entre las presiones de EE.UU. y las facciones más radicales del chavismo.

Trump, por su parte, ha insistido en que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela —país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo— y ha detallado planes para controlar las ventas de crudo.

En sus comentarios, mencionó que Rodríguez ha sido “muy amable” y reveló detalles de una transacción: “Nos preguntó si podíamos tomar 50 millones de barriles de petróleo, y le dije que sí. Vale 4.200 millones de dólares, y ya está en camino a Estados Unidos”.

Ese envío se alinea con la estrategia de la administración Trump de priorizar la explotación petrolera. Trump ha prometido inversiones de hasta 100.000 millones de dólares por parte de empresas estadounidenses para reactivar la industria y ha enfatizado que los ingresos serán gestionados bajo supervisión de Washington para beneficio tanto de Venezuela como de EE.UU.

