Tras el avance de dicha iniciativa en el Senado este jueves, Donald Trump los tildó de obstáculo para la seguridad nacional y hasta sugirió que no merecen ser reelegidos.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: “Después”: Trump prioriza el petróleo y descarta pronto regreso de María Corina Machado a Venezuela)

“Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar arrebatarnos el poder de luchar y defender a los Estados Unidos de América”, disparó Trump en un trino furioso. Nombró uno por uno a los ‘rebeldes’: Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), Rand Paul (Kentucky), Josh Hawley (Missouri) y Todd Young (Indiana).

Y remató con su clásico argumento constitucional: “En cualquier caso, y a pesar de su ‘estupidez’, la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional y viola totalmente el Artículo II de la Constitución, como lo han determinado todos los presidentes y sus Departamentos de Justicia antes que yo”.

Trump afirmó que la próxima semana se celebrará una votación más importante en el Senado sobre este mismo tema, dejando entrever que espera revertir el golpe o al menos minimizarlo.

El enojo de Trump llega después de que la resolución –impulsada por demócratas y copatrocinada por Rand Paul– superara una barrera procesal clave con el apoyo de esos cinco republicanos.

La medida busca prohibir nuevas acciones militares en Venezuela sin aprobación explícita del Congreso, en clara referencia a la operación que capturó a Nicolás Maduro.

Aunque la resolución avanza hacia una votación final (vista como formalidad), expertos la califican de simbólica: difícilmente pasará en la Cámara Baja, dominada por republicanos leales a Trump, y si lo hace, enfrentaría un veto presidencial casi seguro. Superar ese veto requeriría mayorías calificadas que parecen inalcanzables.

Lee También

Paul, uno de los señalados por el mandatario, había defendido la medida argumentando que destituir a un líder extranjero es “un acto de guerra” que solo el Congreso puede declarar. Pero para Trump, esto es traición pura en un momento en que defiende su intervención como necesaria contra el narcotráfico y para explotar el petróleo venezolano.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.