El gobierno de Estados Unidos ha iniciado una reducción considerable de su despliegue militar en el Caribe, comenzando a reubicar parte de sus medios navales y operativos militares en lo que parece una reorganización estratégica de la región, según reporta ‘The New York Times.‘ Al norte de Cuba, se observa el traslado de dos buques de transporte anfibio como una manifestación visible de esta reestructuración, la cual se produce después de la tensa operación en Venezuela del 3 de enero que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro.

Dentro de los movimientos más notables figura el traslado del USS Iwo Jima y el USS San Antonio, reubica dos buques diseñados para transportar tropas y medios para desembarcos anfibios. Tal ajuste insinúa que Estados Unidos planea enfocarse en áreas más específicas dentro del Caribe en el corto plazo.

Según funcionarios estadounidenses que pidieron mantener su identidad en secreto, la captura de Maduro marcó un punto de inflexión en la estrategia militar de Washington en la región, permitiendo una reevaluación de la composición y distribución de las fuerzas desplegadas en el Caribe. Se espera una retirada de alrededor de 3,000 militares, dejando alrededor de 12,000 fuerzas estadounidenses en la región, una reducción significativa pero todavía considerable considerando la importancia estratégica que históricamente ha tenido el Caribe para los Estados Unidos.

Sin embargo, cabe destacar que a pesar del recorte de personal militar, la administración del presidente Donald Trump insiste en que continuará su lucha contra el narcotráfico en la zona. Se mantendrá una presencia naval en el área y las operaciones para interceptar embarcaciones vinculadas a la distribución de drogas seguirán en curso.

Poco antes de la operación culminante en Venezuela, Washington había orquestado el mayor despliegue militar en el Caribe en los últimos años, que incluía varios buques de transportación anfibia, el portaaviones USS Gerald R. Ford, y ciertos destructores. Esta presencia militar, encabezada por el USS Gerald R. Ford (el portaaviones más grande y avanzado de la Armada de los Estados Unidos), marcó el punto más alto de demostración de poder naval en la zona.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han dado información sobre si la reorganización militar dará lugar a nuevos ajustes a corto plazo. Lo que sí han reiterado es que a pesar de la reducción de efectivos y la reubicación de algunos buques, las misiones navales en el Caribe continuarán.

