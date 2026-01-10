Durante una reunión con empresarios del sector petrolero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a un eventual encuentro con su homólogo colombiano, Gustavo Petro. En ese espacio, el mandatario aseguró que hubo un acercamiento reciente y explicó cómo recibió el mensaje del jefe de Estado colombiano, lo que abrió la posibilidad de un diálogo directo entre ambos gobiernos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Terrible lo que viene”: filtran conversación sobre Trump que compromete a Delcy Rodríguez)

Trump detalló el origen de ese contacto y expresó su disposición al encuentro. “El presidente Petro ayer llamó a través de otras personas y quiere reunirse”, afirmó. Luego añadió: “Y por mí está bien; yo también me he reconciliado con gente. Así que vamos a reunirnos con él. Tuvimos una conversación muy buena”, palabras con las que dejó ver un tono conciliador frente a la relación bilateral.

(Vea también: Trump confesó qué espera con Petro y puso cartas sobre la mesa: “Tuve una buena conversación con él”)

Lee También

En medio de sus declaraciones, Trump también se refirió a Colombia y a sus habitantes. “El pueblo de Colombia es increíble. Marco lo sabría mejor que nadie porque está casado con una mujer de Colombia. Y no me refiero a la Universidad de Columbia. No estoy seguro”, expresó el mandatario, en un comentario que mezcló elogios con humor ante los asistentes al encuentro.

“Tuve una muy buena conversación con él, ha sido muy hostil, me ha llamado dictador” nos responde el presidente Trump cuando le preguntamos si cree que la reunión con el presidente @petrogustavo marca un nuevo capítulo en la relación con Colombia — “llamaron y se quieren reunir,… pic.twitter.com/VNqP97gEdU — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) January 9, 2026

El presidente estadounidense continuó con sus apreciaciones y reiteró su afinidad por el país. “Creo que prefiero Colombia, el país, si quieres saber la verdad. La gente es grandiosa. Espero reunirme con ellos. Nos vamos a reunir en un futuro muy cercano”, dijo entre risas, dejando abierta la expectativa sobre una posible reunión próxima con Petro y un mayor acercamiento con Colombia.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.