Ene 10, 2026

Durante una reunión con empresarios del sector petrolero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a un eventual encuentro con su homólogo colombiano, Gustavo Petro. En ese espacio, el mandatario aseguró que hubo un acercamiento reciente y explicó cómo recibió el mensaje del jefe de Estado colombiano, lo que abrió la posibilidad de un diálogo directo entre ambos gobiernos.

Trump detalló el origen de ese contacto y expresó su disposición al encuentro. “El presidente Petro ayer llamó a través de otras personas y quiere reunirse”, afirmó. Luego añadió: “Y por mí está bien; yo también me he reconciliado con gente. Así que vamos a reunirnos con él. Tuvimos una conversación muy buena”, palabras con las que dejó ver un tono conciliador frente a la relación bilateral.

En medio de sus declaraciones, Trump también se refirió a Colombia y a sus habitantes. “El pueblo de Colombia es increíble. Marco lo sabría mejor que nadie porque está casado con una mujer de Colombia. Y no me refiero a la Universidad de Columbia. No estoy seguro”, expresó el mandatario, en un comentario que mezcló elogios con humor ante los asistentes al encuentro.

 

El presidente estadounidense continuó con sus apreciaciones y reiteró su afinidad por el país. “Creo que prefiero Colombia, el país, si quieres saber la verdad. La gente es grandiosa. Espero reunirme con ellos. Nos vamos a reunir en un futuro muy cercano”, dijo entre risas, dejando abierta la expectativa sobre una posible reunión próxima con Petro y un mayor acercamiento con Colombia.

