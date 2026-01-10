Ya transcurrieron ocho días desde el operativo de Estados Unidos en Venezuela que permitió la captura de Nicolás Maduro, y lejos de lo que muchos esperaban, el régimen se reorganizó sin su líder y personajes como Diosdado Cabello continúan haciendo parte del gobierno.

Cabello sigue al frente del Ministerio del Interior y aseguró respaldar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder con el aval del presidente Donald Trump.

Sin embargo, de acuerdo con declaraciones del periodista Jaime Bayly, el que es considerado por muchos el cerebro detrás de Maduro, tendría los días contados y Marco Rubio, secretario de Estado y mano derecha de Trump, estaría presionando para su salida.

“¿Por qué tiene miedo? Porque sabe que Delcy y Jorge Rodríguez lo van a traicionar a él también. Cabello sabe que tiene los días contados, las horas contadas. Lo más prudente que puede hacer es partir al exilio, lo que no hizo Maduro”, afirmó Bayly.

“Marco Rubio, a través de Delcy, le está enviando ese mensaje, no solo a Cabello, también a Vladimir Padrino. ‘Se tiene que ir; si no se van por las buenas, les vamos a caer por las malas'”, afirmó el comunicador peruano.

Diosdado Cabello no estaría dispuesto a ir por el camino del exilio, según Jaime Bayly

Sin embargo, para Bayly sería muy difícil que Cabello quiera escaparse y salir del país; por el contrario, habló de un supuesto golpe contra Rodríguez para quedarse con el poder y retar a Estados Unidos.

“Pero Cabello difícilmente va a escapar. Yo creo que eso no está en sus planes inmediatos. Y si Cabello está seguro de que goza de todo el control militar, de que el mando le es leal, a mí no me sorprendería que… capture el poder”, indicó Bayly.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.