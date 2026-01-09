En la madrugada del pasado tres de enero, una misión militar de alto riesgo cambió el curso de la política hemisférica y desató una ola de análisis sobre la audacia y precisión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

La operación Absolute Resolve, que culminó con la captura en Caracas del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, habría sido un despliegue meticuloso de inteligencia, fuerza aérea y unidades élite de operaciones especiales.

Sin embargo, según reveló The New York Times, todo habría podido salir mal si no hubiera sido por la valentía del piloto del helicóptero MH-47 Chinook, quien pese a ser herido de bala decidió continuar con la operación.

De acuerdo con el mencionado medio, el piloto fue alcanzado por tres disparos en la pierna durante el asalto, pero mantuvo la aeronave en el aire, asegurando el éxito de lo que el presidente Donald Trump describió como una “ejecución perfecta” de poder militar estadounidense.

¿Cómo hirieron al piloto y en qué momento?

En una publicación del The New York Times se explica que al acercarse al refugio de Maduro, las aeronaves fueron atacadas y respondieron al fuego. El primer helicóptero en el asalto, un MH-47 Chinook de doble rotor gigante, fue impactado pero permaneció operable. Fue en este momento que el piloto, identificado como el líder de vuelo y responsable de la planificación de la misión, recibió tres impactos en la pierna.

A pesar de las graves heridas, el piloto continuó pilotando el Chinook, permitiendo que la misión prosiguiera. Fuentes militares citadas en el reporte indican que el helicóptero dañado luchaba por mantenerse en el aire sobre la capital venezolana, y que el éxito de toda la operación pendía de un hilo.

El periódico mencionó que, además, seis miembros de las fuerzas estadounidenses resultaron heridos en la operación general, aunque no se perdieron vidas estadounidenses ni equipo militar.

Maduro y Flores fueron evacuados en helicóptero desde Caracas hasta el buque de guerra USS Iwo Jima, acompañado por al menos siete otros buques navales, incluyendo el MV Ocean Trader, capaz de desplegar helicópteros, botes pequeños y drones.

Desde allí, la pareja fue transferida a la base naval estadounidense en Guantánamo Bay, Cuba, donde un avión 757 del FBI los esperaba para llevarlos a la Base Aérea de la Guardia Nacional Stewart, al norte de Nueva York. Maduro llegó a Nueva York por helicóptero la tarde del sábado y fue transportado a la sede de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Nueva York.

¿Cómo planeó la captura de Nicolás Maduro?

La preparación para esta misión fue meticulosa. En Kentucky, el ejército construyó un modelo a escala real del complejo de Maduro, donde los comandos del Delta Force ensayaron el asalto, practicando la apertura de puertas de acero a velocidades cada vez mayores.

El ejército estadounidense desplegó más de 150 aeronaves de diversos tipos, desde caza furtivos hasta helicópteros especializados en operaciones nocturnas, para penetrar en el espacio aéreo venezolano. El plan también incluyó operaciones cibernéticas para dejar sin energía partes de Caracas, facilitando el avance silencioso de la fuerza invasora.

La operación duró dos horas y 20 minutos, comenzando alrededor de las 2:00 a.m. de Venezuela. Las fuerzas estadounidenses golpearon múltiples ubicaciones en el norte de Venezuela, incluyendo la capital, para suprimir defensas aéreas y despejar el camino para los helicópteros.

La captura de Maduro será discutida durante años por estrategas y analistas militares, tanto por su alcance como por sus implicaciones geopolíticas y legales. Pero dentro de ese análisis más amplio, la historia del piloto del Chinook emerge como un elemento humano crucial: un líder aéreo que, pese a estar gravemente herido, no dudó en cumplir su misión y asegurar que el golpe clave de la operación se cumpliera.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.