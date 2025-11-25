En un contexto de tensión geopolítica en el Caribe, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo que su país mantiene una posición firme frente al aumento de la presión militar de Estados Unidos.

El líder del régimen aseguró que cuenta con apoyo externo y señaló que el país sigue siendo “invencible”. Maduro confirmó la conclusión del Plan Independencia 200, iniciativa de defensa que responde a la presencia de activos militares estadounidenses en la región, incluidos destructores con misiles guiados, aviones F-35, un submarino nuclear y bombarderos estratégicos.

“Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria”, indicó Maduro en su programa del canal público VTV.

La estrategia estadounidense continúa bajo un enfoque más agresivo. El Departamento de Estado designó al ‘Cartel de los soles’, vinculado a figuras del gobierno venezolano, como organización terrorista extranjera. Esta decisión permite ampliar sanciones y habilita nuevas rutas legales para acciones de presión más fuertes.

En respuesta, Maduro informó la activación plena de las fuerzas de defensa. Al mismo tiempo, algunos reportes mencionan la posibilidad de negociaciones o salidas políticas para el mandatario, aunque el ambiente militar sigue tensionado.

La situación actual forma parte de un conflicto prolongado entre ambas naciones. Este choque coincide con la crisis económica y social de Venezuela, así como con las discusiones sobre soberanía e intervención externa, factores que complejizan el panorama regional. Si quieres, puedo desarrollar esta pregunta final con análisis o puntos clave.

