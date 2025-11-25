El presidente Gustavo Petro encendió las alarmas al referirse a lo que calificó como un riesgo inminente para los recursos que Colombia mantiene en Estados Unidos.

Según su explicación, la situación estaría directamente relacionada con eventuales acciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que pondría en jaque la recuperación de inversiones adelantadas en ese país.

En una declaración con tono de advertencia, Petro aseguró que Colombia debe actuar con urgencia frente al escenario que vislumbra:

“Hay un peligro que ustedes deben examinar y evaluar. En mi criterio, hay que salir de Estados Unidos ya porque lo va a hacer. Era el problema OFAC antes también, porque nosotros ya no recuperamos la inversión de allá. No vamos a tener dinero de Permian para recuperar lo que se invirtió; eso llega a 1.500 millones de dólares, ya no lo vamos a tener”, afirmó.

#POLÍTICA Durante su intervención en el Plenario Sindical Nacional-USO, el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) se refirió al conflicto por Permian y reiteró que, en su opinión, hay que salir de Estados Unidos ya mismo. https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/hEUXsi0f7E — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 25, 2025

Las palabras del mandatario ponen sobre la mesa un debate sensible para la economía colombiana y para las decisiones futuras sobre la permanencia o retiro de activos en territorio estadounidense.

Qué perdería Colombia con la inversión en Permian

Aunque no detalló los escenarios exactos que motivan su advertencia, sí dejó claro que, a su juicio, el país estaría en riesgo de perder una suma significativa que ya no sería recuperable.

Por ahora, no existe una posición oficial adicional del Gobierno ni una reacción pública de entidades financieras o del sector energético frente a estas afirmaciones.

Sin embargo, el mensaje del presidente abre interrogantes sobre el futuro de las inversiones colombianas en EE. UU., el impacto fiscal y la lectura que tendrán los mercados sobre un tema que podría escalar en las próximas horas.

