La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, está en el ojo del huracán por su presunta vida de lujo en Suecia, sus contactos con personajes de alto nivel y sus cuestionadas relaciones con el empresario colombo-catalán Manuel Grau Pujadas. El diario sueco Expressen lanzó un video mostrando a Alcocer de compras en Estocolmo, acompañada de este hombre.

En el material audiovisual publicado, se ve a Alcocer y Grau evitando las preguntas de un periodista de Expressen. A la negativa de Grau para conceder una entrevista, replicó rotundamente: “No, no lo creo”. Alcocer, por su parte, alegó no hablar inglés, según documentó el diario sueco. De hecho, en un momento de la entrevista, el hombre intenta tapar la cámara con su mano.

Las actividades de Alcocer en Suecia han encendido las alarmas ante las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro ha señalado que estas medidas restringen el retorno de Alcocer a Colombia, debido a la inclusión de su esposa, el ministro del interior y su hijo mayor en la lista Ofac de Estados Unidos, que bloquea financieramente a narcotraficantes, terroristas y dictadores.

Pero, ¿qué hay detrás de la opulenta vida de Verónica Alcocer en Suecia? El origen del dinero que sostiene su estilo de vida es motivo de controversia. Expressen ha reportado las actividades de la primera dama con millonarios relojeros y otras personalidades de alto perfil, financiadas por fuentes aún no identificadas.

Por otro lado, la relación de Alcocer con Manuel Grau Pujadas, quien la acompaña constantemente, ha sido objeto de especulaciones. Grau es un empresario de doble nacionalidad colombo-catalana, vinculado al círculo presidencial colombiano. Según reportes de prensa en Colombia, Grau fue asesor cercano del presidente Petro y ha tenido negocios en compañías inmobiliarias y turísticas en España y Colombia, como indica revista Semana.

Alcocer ha estado presentes en eventos de alto perfil en Suecia. Ha sido captada en eventos con personalidades como la empresaria Sofia Strand y la antigua integrante del jurado de Idol, Kishti Tomita. Su relación cercana con Jonathan Rex, presidente de la junta directiva de Hatt et Söner, también ha llamado la atención. Según Expressen, Alcocer apareció sorpresivamente en la vigilia electoral del partido político Folklistan en 2024, también allí conoció a Rex.

