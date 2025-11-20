El presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate político al afirmar que Verónica Alcocer, madre de su hija Antonella Petro, no ha podido regresar a Colombia.

Esto estaría relacionado directamente a la inclusión de ambos en la lista Clinton, medida que tomó fuerza después de que el presidente Donald Trump señalara a Petro de presuntos vínculos con el narcotráfico.

En su pronunciamiento de este jueves, el jefe de Estado centró su mensaje en las consecuencias personales de esa clasificación, asegurando que la ausencia de Alcocer en el país no obedece a razones ajenas a la sanción internacional.

Petro calificó el episodio como una “ignominia” que alcanza a su Gobierno y puso sobre la mesa la dimensión familiar del caso. “La mamá de Antonella no puede llegar aquí porque no puede. No es por otra razón. A este grado ha llegado la ignominia sobre mi Gobierno”, afirmó.

Qué pasó con Verónica Alcocer

El presidente también aseguró que hará lo necesario para permitir el reencuentro entre madre e hija, planteando que ese gesto tendría un valor simbólico para su gestión.

🗣️ “La mamá de Antonella (Petro) no puede llegar aquí porque no puede. No es por otra razón. A este grado ha llegado la ignominia sobre mi Gobierno. Voy hacer que pueda, porque como padre si no puedo hacer reunir a la madre con su hija, tampoco voy a poder reunir las familias… pic.twitter.com/sukLA30V5G — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) November 20, 2025

“Voy a hacer que pueda, porque como padre, si no puedo hacer reunir a la madre con su hija, tampoco voy a poder reunir las familias colombianas”, sostuvo, insistiendo en su llamado a construir “una gran nación, una gran Colombia, que sea libre”, dijo el mandatario.

La controversia crece en medio de la tensión política entre Washington y Bogotá, mientras el episodio se instala como un nuevo frente de discusión sobre el impacto de la lista Clinton y las acusaciones cruzadas entre Trump y Petro.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

