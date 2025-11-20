A la respuesta de Gustavo Petro sobre su ida a un club nocturno en Portugal, Mary Muz Herrán (exesposa y madre de dos de los hijos del mandatario colombiano) se le sumó con una dura arremetida.

Sigue a PULZO en Discover

“Imagino que a los detractores de mi ex les arde la lengua al no tener pruebas de corrupción, sino de miserables 49 euros en un sitio para adultos. El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Hipocresía andante”, sentenció desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

El tema se ha convertido en uno de los focos de debate en los últimos días, pues salió a flote que hubo un incumplimiento por parte del presidente de Colombia en uno de sus compromisos en 2023 por esa visita.

Sobre la presencia en el club nocturno de Portugal, Petro reconoció el desembolso, pero dejó abierta la explicación del motivo, usando el episodio para reapuntar a una defensa más amplia sobre la legitimidad de sus finanzas frente a acusaciones más serias.

Lee También

Esta fue la publicación de su exesposa:

Imagino que a los detractores de mi ex les arde la lengua al no tener pruebas de corrupción, sino de miserables 49€ en un sitio para adultos. El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Hipocresía andante… pic.twitter.com/CDlMEGGMjP — Mary Luz Herrán (@MaryLuzHerran) November 19, 2025

¿Qué pasó con Gustavo Petro en club nocturno de Portugal?

En 2025 se desató una polémica en Colombia por un gasto de 40 euros hecho por el presidente Gustavo Petro en el Ménage Strip Club, un club de striptease en Lisboa, Portugal. El dato apareció en un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que registró movimientos bancarios del mandatario entre 2023 y 2025.

Petro confirmó públicamente el gasto a través de su cuenta en X (antes Twitter), pero no entregó detalles sobre qué hizo allí: dijo que “algún día” explicará por qué gastó esos 40 euros.

En su mensaje, el presidente también insistió en que su publicación de los estados financieros tiene el propósito de mostrar que sus cuentas “no demuestran que soy el jefe del narcotráfico”, aludiendo a su reciente inclusión en lo que llaman la ‘Lista Clinton’ por parte de Estados Unidos.

La reacción política fue inmediata. Algunas figuras, como la periodista y precandidata Vicky Dávila, aseguraron que ese gasto “acaba con la dignidad presidencial” si se trata de un viaje oficial.

Por otro lado, colectivos feministas expresaron su rechazo, argumentando que no debe normalizarse la “demanda por explotación sexual” incluso si la suma no es alta.

¿Quién es Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro?

Mary Luz Herrán es una figura política y exmilitante del M-19, conocida por haber sido pareja de Gustavo Petro durante más de 15 años.

Desde muy joven, Herrán se vinculó al activismo: a los 11 años se involucró en labores sociales y en su adolescencia ingresó a la Juventud Comunista, hasta unirse al grupo guerrillero M-19, al que le dedicó su juventud y militancia política.

Durante su tiempo en el M-19, sufrió persecuciones y ataques, incluyendo un atentado que le dejó cicatrices visibles en el brazo, y fue capturada a los 16 años por el comando F2 de la policía.

Con Petro, su historia inició cuando él fue enviado a Santander por el comandante Carlos Pizarro. Ella no aceptó verlo al principio por recelo, pero tras insistir él, accedió a una cita y desde allí comenzó una relación profunda. De su unión nacieron dos hijos, Andrea y Andrés.

Después de la desmovilización del M-19, Herrán mantuvo un compromiso político activo. Estudió Relaciones Económicas Internacionales y Derechos Humanos, y ha ocupado roles dentro del movimiento Colombia Humana. Incluso aspiró al Senado en 2021 bajo la bandera del Pacto Histórico.

Aunque la relación con Petro terminó en 2003, Herrán ha aclarado en varias ocasiones que no mantiene una relación sentimental, aunque sí una cercana afinidad política basada en ideales compartidos.

En este sentido, ha defendido públicamente su rol como madre y ha respaldado la figura de Petro frente a críticas sobre su paternidad, afirmando que “fue un excelente padre”.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.