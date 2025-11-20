El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se enfrenta a una tormenta mediática luego de que se hicieran revelaciones sobre su gasto personal en el Ménage Strip Club en Lisboa, Portugal, durante una agenda internacional en 2023. Según el reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el desembolso ascendió a 40 euros, hecho que fue confirmado por el propio presidente a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter).

La controversia toma tintes de mayor gravedad a la luz de las acusaciones de corrupción y presuntos vínculos del presidente con el narcotráfico. Petro, que figura en la lista de sancionados por Estados Unidos bajo la ley OFAC, ha tildado constantemente estas acusaciones de falsas y sin fundamento.

El jefe de estado ha insistido que su situación financiera es completamente transparente, detallando que ha pagado su vivienda durante 14 años y no posee propiedades adicionales, hecho que contradice la supuesta imagen de narcotraficante que, según él, se intenta arraigar con su imagen.

Sin embargo, es esa misma representación mediática que parece importarle mucho al presidente, quien insiste en avivar la discusión sobre su vida íntima y personal cuando el país atraviesa por escándalos en su Gobierno como los bombardeos en los que han muerto al menos 15 menores en todo el año, la dudosa compra de los aviones Gripen en Suecia, país donde estaría viviendo llena de lujos la primera dama Verónica Alcocer quien, según palabras de Petro, no tiene una relación con él desde hace años, aunque siga usando recursos públicos.

Ahora, con un nuevo trino respondiéndole a María Andrea Nieto, quien lo cuestionó por el supuesto libro que está escribiendo y le preguntó si va a incluir los detalles de su viaje a Portugal, el presidente volvió a la estrategia

de romantizar (con mucho impacto entre sus seguidores) situaciones en las que queda en evidencia su interés por otros temas y no de los grandes problemas del país, sino de su visión personal de lo que ‘debe ser’ el enamoramiento, la seducción, la sexualidad, el erotismo, todo envuelto en un mismo paquete con la cultura y la poesía.

“Hay dos cosas que he aprendido en la vida, a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón, y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción y de la poesía. Siempre hay que combinar la sexualidad con la cultura, eso se llama erotismo. Te lo aconsejo”, dijo el mandatario.

Además de los viajes costosos, se han hecho públicas otras preferencias lujosas del presidente Petro, como la compra de artículos de marcas de lujo como Prada, Gucci o Ralph Lauren y gastos en establecimientos exclusivos.

Pero no solo el presidente está en el ojo de la tormenta, el análisis de la Unidad de Información y Análisis Financiero también alude a un patrón de comportamiento en el círculo cercano del presidente, en el que parecen adoptar un “modo VIP” similar. Personajes como Juliana Guerrero y Benedetti también han sido señalados.

Un dato de notable relevancia es que el mandatario mantiene doce cuentas de ahorros en diversas instituciones financieras. Esta información contrasta notoriamente con la imagen de austeridad que ha promovido, agudizando las críticas y planteando serios cuestionamientos sobre su actuar.

