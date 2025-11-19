La controversia por los gastos personales del presidente Gustavo Petro abrió un nuevo capítulo esta semana, luego de que el mandatario confirmara públicamente que sí hizo un pago en un club nocturno en Lisboa, Portugal, hecho que aparece registrado dentro del informe financiero elaborado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

El reporte, elaborado con base en datos remitidos por bancos nacionales e internacionales, identifica 12 cuentas a nombre del presidente, distribuidas en Scotiabank (6), BBVA (3), Banco Agrario (1), Confiar (1) y Sudameris (1). De todas ellas, solo dos concentran la mayor actividad. Una cuenta del BBVA registra los movimientos más grandes: 1.313 millones de pesos en ingresos y 1.444 millones en salidas entre 2023 y 2025.

Gastos del presidente Gustavo Petro

Entre los consumos registrados aparecen compras en reconocidas marcas de lujo y comercios internacionales, como Gucci Portugal, Ralph Lauren, Prada Emirates, Casa dei Tessuti, La Rinascente (Florencia), y entradas para espectáculos como el Circo del Sol. También figuran pagos automáticos o “cargo domi” relacionados con servicios como el Liceo Francés, la administración de su vivienda y Colmédica.

Uno de los pagos que más atención ha recibido corresponde a un gasto hecho en Menage Strip Club, un club nocturno de Lisboa, por 209.000 pesos (alrededor de 50 euros), a comienzos de 2023.

Frente a las reacciones que provocó ese registro en particular, el presidente Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que confirmó la visita al establecimiento nocturno y señaló que, en algún momento, explicará el motivo de dicho gasto.

Bueno, algún día contaré porque me gaste 40 euros en ese sitio, pero por ahora, me interesa que todos los que examinen mis cuentas, puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia, al descertificarla, y contra su presidente. ¿Mis cuentas bancarias durante años… https://t.co/9oEVCwBBje — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2025

“Bueno, algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio, pero por ahora, me interesa que todos los que examinen mis cuentas, puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia, al descertificarla, y contra su presidente”, escribió el mandatario.

Asimismo, cuestionó la divulgación y el uso político del informe financiero: “¿Mis cuentas bancarias durante años demuestran que soy el jefe del narcotráfico en el país, o he sido calumniado?”, expresó.

El mensaje surgió como respuesta a un trino satírico de un usuario que recreó, en tono cinematográfico, una escena ficticia en el interior del club, imaginando una supuesta reunión política en un ambiente de luces rojas, whisky y bailarinas. Petro no se refirió al contenido humorístico del mensaje, pero sí a que no tiene problema con que sus movimientos financieros sean revisados en su totalidad para descartar cualquier señalamiento infundado.

Qué revela informe de UIAF sobre Gustavo Petro

El informe también reporta retiros hechos por tres mujeres del círculo cercano del mandatario: Laura Sarabia, Jesusita Quirós y Angie Rodríguez. Asimismo, se registran transferencias hacia Verónica Alcocer, primera dama, y hacia Ingrid Carolina Plata Navas, amiga de Alcocer y esposa del empresario Danilo Romero.

Si bien la UIAF enfatiza que el análisis de movimientos no constituye, por sí mismo, prueba de irregularidades, la publicación del documento causó una intensa discusión política sobre los consumos del mandatario.

