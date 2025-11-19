Por pedido del presidente, en medio de las dudas que hay sobre el uso de 16.5 billones de pesos para comprar unos aviones a Suecia, se publicó la lista de ingresos y gastos de Petro en los últimos años. Además, el mandatario también lo solicitó para dejar claro que él no está recibiendo dinero por negocios ilícitos, pues desde Estados Unidos ha recibido varios señalamientos por su gestión en la lucha contra las drogas.

Esto fue lo que se encontró en los documentos publicados por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf):

Entre los gastos del 2023 aparece uno que ha llamado la atención de la opinión pública: un pago de 209.000 pesos en Menage Strip Club, un establecimiento que en redes sociales se vende como “el club de striptease más famoso de la zona de Cais do Sodré (…), que está abierto hasta las 6 de mañana todos los días, excepto los domingos”.

La compra fue hecha en mayo, aunque no dice el día. Sin embargo, en esa visita del 2023 del presidente a Portugal ocurrió un hecho que se ha repetido en otros países: la delegación se demoró en salir porque el presidente llegó tarde.

La revelación fue hecha por Caracol Radio. Allí, la periodista Diana Saray recordó: “El 8 de mayo, el presidente había citado a toda la delegación para volar a las 4:00 de la mañana, pero él llegó a las 10:00 de la mañana. ¿Será que se le embolató al tiempo?“, se preguntó la comunicadora.

Gustavo Gómez, director de 6 am, señaló al respecto: “El presidente tiene todo el derecho, como cualquier ciudadano, de ir a un club de estos a ver lo que quiera, le divierta o le haga feliz. El asunto es si por estar en una de estas actividades descuida la agenda porque es un funcionario que está representando al país. Pero el moralismo, él verá si le gusta un espectáculo u otro”.

La que no fue tan condescendiente con el presidente fue Vanessa de la Torre, quien criticó que el presidente fuera a este tipo de lugares. “Lo lógico es que él esté concentrado en la visita de Estado, trabajando; no es que esté conociendo la cultura del país metiéndose al Menage, a eso es a lo que me refiero. Él no está de vacaciones, está en una visita de Estado. Vaya conozca el Estado que lo invitó, conozca la cultura, cómase una fideuá, pero donde este tipo de mujeres”, dijo la periodista.

La gran duda que planteó Diana Saray es “si en una visita de Estado, el presidente puede disponer de su tiempo libre de esa manera, pues, cuando va en una visita de Estado, él va llevando el honor de ser el presidente de un país (…) y no perderse en un puticlub“.

Finalmente, la crítica de Vanessa de la Torre se enfocó en que el presidente, en una visita de Estado, no puede visitar este tipo de lugares. “La verdad yo defiendo la libertad del presidente de gastarse su plata en lo que quiera, a la hora que quiera y con quien quiera, pero desde que cumpla sus compromisos como mandatario (…) Lo que pasa es que sí me parece de pésimo gusto porque un presidente que llega a Lisboa, donde hay semejante nivel de cultura, con música y se va a un puticlub, es un medidor de lo que tiene él en la cabeza, pero es un problema de él“.

Finalmente Diana Saray cuestionó si el presidente se trasnochó viendo a las mujeres y por eso fue que llegó 6 horas tarde al vuelo.

