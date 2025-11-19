La discusión por los bombardeos contra las disidencias de las FARC continúa, después de que se confirmara que 15 menores fallecieron en operaciones militares en Guaviare, Amazonas y Arauca en los últimos tres meses. En medio de la controversia, el presidente Gustavo Petro explicó por qué mantendrá estas acciones y, al mismo tiempo, ofreció disculpas a las familias de las víctimas.

Durante una alocución este miércoles 19 de noviembre, el mandatario habló del impacto humano del caso y de los criterios que usa para autorizar ofensivas militares.

Petro pide perdón por muerte de menores en bombardeos

Durante su intervención, Petro expresó que lamenta profundamente lo ocurrido: “Eso no impide que le pida perdón a las madres que ven morir a sus hijos en combate. Tanto los adultos como menores, que peor es porque se pierden vidas que hubieran podido ser muy beneficiosos. La búsqueda de la paz siempre debe ser un objetivo máximo del querer ciudadano y la política. Colombia es zigzagueante, nunca se ha abandonado el conflicto armado, pero se trata de alcanzar la paz, ese es el objetivo”.

El jefe de Estado insistió en que, pese al dolor que provocan estos hechos, no suspenderá los bombardeos y contextualizó la dimensión de estas operaciones dentro del total de enfrentamientos contra estructuras armadas. De acuerdo con sus palabras: “Solo ha habido 13 bombardeos. La decisión que toma el presidente en lo que yo llamaría acciones estratégicas ofensivas en la fuerza pública. En esos 1404 combates se han neutralizado 13.666 y han muerto 631 (4%), pero no es el objetivo de la fuerza militar no es matar, sino tratar de capturar. Estamos hablando de un golpe estratégico al grupo del narcotráfico, 13.000 capturados por la fuerza pública no es despreciable”, señaló el presidente.

Por otra parte, el mandatario sostuvo que las fuerzas militares no contaban con información precisa sobre la presencia de menores en las zonas donde ocurrieron los bombardeos. Petro agregó que seguirán afinando los protocolos de protección a civiles. Sobre ese punto, afirmó: “Obviamente tenemos que tener cuidado de la población civil, en todas hemos tenido cuidado, eso se llama principio de distinción, para lograr el máximo de pérdida estratégica no en número de combatientes, sino en que caigan mandos, responsables, capos de la actividad violenta”, indicó Petro.

