El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió que se militarice la frontera con Venezuela, exactamente en la zona del Catatumbo del vecino país. Sumado a ello, dio la orden de que en dicha región, en el lado de territorio nacional, se aumente el número de tropas del Ejército Nacional.

(Le puede interesar: Trump sube su apuesta bélica y aumenta presión a Maduro en Venezuela; envió 9.000 soldados)

Esto se da en medio del operativo militar de Estados Unidos sobre costas del Caribe venezolano. El gobierno de Donald Trump ha asegurado que la ofensiva se da para contrarrestar los grupos de tráfico de droga en América Latina.

En el caso del país bolivariano, se enfoca en acabar contra el ‘Cartel de los Soles’, estructura que, según la Casa Blanca, tiene actividades criminales como narcotráfico y minería ilegal. Según los equipos de inteligencia norteamericanos, la organización está integrada por altos mandos de las fuerzas militares venezolanas.

Lee También

Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado Venezolano, para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al ejército Colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano. Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra… https://t.co/FYziZdRgVM — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 28, 2025

En ese contexto, Petro ha pedido la intensificación de las labores militares, tanto de Colombia como de Venezuela, para frenar tales mafias en el continente. “Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano, para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia”.

Por otro lado, Petro aseguró que, actualmente, hay 25.000 soldados de territorio nacional en el Catatumbo colombiano con el fin de acabar con estructuras criminales. “No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra”, sentenció el presidente a través de ‘X’ (Twitter).

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.