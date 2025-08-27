En medio de la ofensiva de Estados Unidos contra estructuras criminales en América Latina, el gobierno de Donald Trump optó por desplegar un arsenal del ejército norteamericano en costas de Venezuela. Recientemente, apareció un video de los buques de guerra que los norteamericanos enviaron cerca del vecino país.

#VideoBlu Se conoce el primer video de los buques de guerra de EEUU que navegan por el mar Caribe en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela. pic.twitter.com/3IN18plTiR — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 27, 2025

Lee También

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.