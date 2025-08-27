En las últimas horas, se conoció la lamentable noticia en la que dos menores de 8 y 10 años fueron asesinados durante un tiroteo en Minneapolis (Estados Unidos) mientras se encontraban en misa dentro de una iglesia.

De acuerdo con información suministrada por BBC Estados Unidos, el tirador habría sido identificado como Robin Westman, de 23 años, y quien se habría dirigido al templo para disparar en contra de varios niños que estaban cerca de una de las ventanas.

En el ataque fueron asesinados dos niños, y 17 personas más resultaron heridas, 14 de ellas, son menores de edad. Según AFP, siete de ellos se encuentran en estado de gravedad. En el lugar, también falleció Westman, quien atentó contra su vida a unos metros de la escena del crimen.

El jefe de policía Brian O’Hara informó a medios locales que el joven tirador no tenía antecedentes judiciales y que, al momento del ataque, tenía consigo un rifle, una escopeta y una pistola.

Otros medios locales como New York Post confirmaron que horas antes del tiroteo, Westman habría compartido algunos videos perturbadores en su canal de YouTube, en el que mostraba el arsenal que tenía, además de algunos mensajes de odio.

Asimismo, se habría conocido que el joven estaba obsesionado con otros tiroteos masivos, en particular con el autor de la masacre de Sandy Hook, Adam Lanza, quien asesinó a 28 personas en 2012, entre ellas, 20 niños.

El medio citado aseguró que en los videos se pueden observar páginas de un cuaderno con diagramas de armas y anotaciones crípticas, mientras se muestran plumas de humo y en el fondo, se escuchan risas maniáticas. Además, los cargadores de armas muestran inscripciones perturbadoras como ‘for the children’ (por los niños) y ‘kill Donald Trump’ (mata a Donald Trump).

Por el momento continúan las investigaciones para descubrir los motivos que habrían llevado a Westman a cometer este crimen y también la relación entre el ataque y los videos publicados en YouTube.

