El parque de diversiones California’s Great America, ubicado en Santa Clara, California (Estados Unidos), cerraría definitivamente en Halloween de 2027 porque el contrato de arrendamiento llega a su fin y, al parecer, no hay intenciones de extenderlo, reportó USA Today.

Y es que el terreno en el que funciona el parque, inaugurado en 1976, fue vendido en 2022, por 310 millones de dólares, a un promotor inmobiliario, reportó en ese momento CBS News. La venta incluía el acuerdo del arriendo con la compañía y la posibilidad renovarlo, pero, pese a que el parque recibía a más de un millón de personas anualmente, no era el más visitado de la compañía Six Flags Entertainment Corporation, que maneja más de 40 parques más.

Este sería el segundo parque de diversiones que la compañía cierra, pues también tiene planeado clausurar su parque acuático Hurricane Harbor, ubicado en Bowie, Maryland, que estará abierto hasta el 2 de noviembre de 2025. No obstante, el acceso al público se empezará a restringir entre agosto y septiembre, agregó Reno Gazette Journal.

¿Cuál es el parque de diversiones más grande de Estados Unidos?

El país norteamericano es conocido, entre otras cosas, por su cantidad de parque de diversiones. El más grande de Estados Unidos es el Walt Disney World Resort en Orlando, Florida, pues no se trata de un solo parque, sino de un inmenso complejo que, por su magnitud y variedad, se erige como el líder absoluto en la industria del entretenimiento.

Con una extensión de de más de 10.000 hectáreas, un tamaño que supera al de la ciudad de San Francisco, este ‘resort’ es una verdadera metrópolis de la diversión.

A diferencia de otros parques temáticos que se miden individualmente, Walt Disney World es un universo de ocio que incluye cuatro parques temáticos principales (Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios y Animal Kingdom), dos parques acuáticos, docenas de hoteles, campos de golf y una vasta oferta gastronómica y de entretenimiento.

Aunque otros parques como Six Flags Great Adventure en Nueva Jersey y Cedar Point en Ohio son conocidos por la cantidad de atracciones o la adrenalina de sus montañas rusas, ninguno se compara en tamaño y en el concepto de ‘resort’ que ofrece Disney.

* Pulzo.com se escribe con Z