Los padres de un joven de 16 años de California que se quitó la vida presentaron una demanda contra la empresa OpenAI, argumentando que el chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT dio instrucciones a su hijo y lo alentó a poner fin a su vida.

Matthew y Maria Raine aseguran en la causa presentada ante una corte del estado de California que ChatGPT cultivó una relación íntima con su hijo Adam por varios meses entre 2024 y 2025, antes de su muerte.

El texto alega que, en su conversación final, el 11 de abril de 2025, ChatGPT ayudó a Adam a robarle vodka a sus padres y le proporcionó un análisis técnico sobre un nudo corredizo con el que le confirmó se “podría potencialmente suspender a un ser humano”. Adam fue hallado muerto horas después usando ese método.

La acción legal menciona a OpenAI y a su director ejecutivo, Sam Altman, como demandados. “Esta tragedia no fue un fallo o un caso extremo imprevisto”, señala la denuncia.

“ChatGPT estaba funcionando exactamente como está diseñado: para alentar y validar de manera continua lo que sea que Adam expresara, incluyendo sus pensamientos más dañinos y autodestructivos, de una manera que parecía profundamente personal”, agrega.

De acuerdo con la demanda, Adam comenzó a usar ChatGPT como ayuda para sus deberes escolares, pero gradualmente desarrolló lo que sus padres describieron como una dependencia no sana.

Alerta por uso de inteligencia artificial

La denuncia incluye partes de conversaciones en las que ChatGPT presuntamente dijo a Adam “no le debes la supervivencia a nadie” y se habría ofrecido a escribir su nota ante de quitarse la vida.

Los Raine pidieron a la corte que ordene medidas de seguhridad incluyendo el fin de cualquier conversación que involucre autolesiones, así como controles parentales para el uso del chatbot de parte de menores.

