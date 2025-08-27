El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, reaccionó a los recientes movimientos de grandes embarcaciones de Estados Unidos en el sur del Caribe y aseguró que en su país “no hay espacio para el miedo”, en clara alusión a lo que el chavismo considera una amenaza para el régimen de Nicolás Maduro.

El alto funcionario defendió que el gobierno venezolano combate de manera activa el narcotráfico, al tiempo que negó que ese fenómeno tenga presencia estructural en el territorio nacional.

Estados Unidos ha justificado la presencia militar como parte de sus operaciones contra el narcotráfico y las drogas en la región. Sin embargo, desde Caracas se percibe como un gesto de presión política que busca debilitar al régimen de Maduro.

#POLÍTICA | 🇻🇪 Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López: “Aquí no hay espacio para el miedo”. pic.twitter.com/bfe8DdabHu — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) August 27, 2025

Padrino López subrayó que las Fuerzas Armadas venezolanas cumplen con el “mandato constitucional” de erradicar toda presencia de bandas criminales y grupos vinculados con el terrorismo.

“Es la instrucción permanente de nuestro comandante en jefe de acabar con todo vestigio de narcotráfico, limpiar todo el territorio de bandas criminales y de terrorismo, que son las armas que usan para forzar el quiebre”, concluyó el ministro.

