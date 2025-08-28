La tensión entre Estados Unidos y Venezuela va en aumento con el reciente despliegue militar de EE. UU. en aguas cercanas al país latinoamericano, que toma medidas por un posible ataque.

En este sentido, este jueves 28 de julio, Nicolás Maduro expresó su rechazo a esta acción, afirmando que protegerá su territorio de cualquier actividad que amenace su soberanía.

“No hay forma de que Estados Unidos pueda entrar en Venezuela“, declaró Maduro en una intervención en televisión pública desde el acto de clausura del II Curso de Operaciones Especiales Revolucionarias (COER), en la parroquia Macarao de Caracas, según informó El Tiempo.

Asimismo, se refirió a la presencia de un submarino nuclear estadounidense y afirmó que se trata de una violación de los tratados internacionales.

“Esta situación que estamos enfrentando, esta situación sobrevenida de asedio, acoso, amenazas ilegales que violan la carta de Naciones Unidas, es para fortalecernos”, agregó Maduro.

Maduro agradeció a Petro por militarización de frontera con Venezuela

El reciente despliegue de 25.000 soldados colombianos en la región del Catatumbo, ordenado por el presidente Gustavo Petro, fue visto con buenos ojos por parte del líder del régimen venezolano.

“Quiero agradecer al presidente de Colombia, nuestra hermana Colombia con que compartimos una sola bandera, amarillo, azul y roja, el estandarte de los ejércitos libertadores, bandera mirandina que nació en Haití”, agregó Maduro en su discurso.

En este sentido, la cooperación entre Colombia y Venezuela se concretó recientemente con la firma de un acuerdo que provocó controversia en Colombia, el cual contempla la creación de una “zona binacional” en la misma área.

“Nuestra tierra la vigilamos, la cuidamos y la preservamos nosotros, venezolanos y colombianos unidos por la paz, por la prosperidad y por la soberanía”, agregó.

