En la noche del 9 de septiembre de 2025, se registraron graves disturbios en el complejo residencial City U, en el centro de Bogotá, durante la transmisión del partido Colombia vs. Venezuela por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Lo que inició como una jornada de celebración terminó en enfrentamientos violentos entre asistentes, en su mayoría ciudadanos colombianos y venezolanos.

La situación se desató tras los goles que mantenían el partido con gran tensión, especialmente después del empate 2-2 y el posterior dominio de Colombia, que terminó con una victoria de 6-3.

De acuerdo con testigos, el ambiente se complicó cuando algunos asistentes, bajo efectos del alcohol, empezaron a lanzar cerveza y aguardiente, lo que generó molestias y discusiones. También denuncian insultos contra algunos venezolanos.

Posteriormente, un grupo de ciudadanos venezolanos inició una pelea que escaló rápidamente a enfrentamientos masivos, incluso con presencia de armas blancas. “Un tropel”, dijo un joven que presenció la batalla campal.

Una joven resultó en riesgo cuando una botella de aguardiente cayó a sus pies y, en otro momento, un asistente fue atacado con un cuchillo, aunque no resultó herido.

Videos difundidos en redes sociales muestran el pánico que se apoderó del lugar, con personas corriendo para evitar agresiones. Aunque no se reportaron víctimas, el lugar quedó destrozado y aún no hay pronunciamiento oficial de las autoridades sobre lo ocurrido.

