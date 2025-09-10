Este martes, 9 de septiembre, fue un día histórico para el fútbol boliviano, ya que lograron vencer por 1-0 a Brasil en condición de local y, gracias a la goleada 3-6 de Colombia sobre Venezuela, se clasificó al repechaje del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

De hecho, la celebración fue muy importante en El Alto, pues el combinado boliviano está muy cerca de volver a una Copa del Mundo después de muchos años, algo que hace unas cuantas Eliminatorias parecía imposible.

Ahora, tanto fue el agradecimiento de Bolivia con la ‘Tricolor’ por ganarle a Venezuela, que el histórico arquero Carlos Lampe, capitán de este equipo, dio la vuelta de celebración con la camiseta de la Selección Colombia, más específicamente la de James Rodríguez.

Así se le vio al arquero venezolano:

Carlos Lampe, arquero de Bolivia, salió ayer a celebrar el paso al repechaje con la camiseta de Colombia. pic.twitter.com/mvskalkez6 — Víctor Romero (@SoyVictorRomero) September 10, 2025

Y es que cabe recordar que Bolivia no dependía de sí misma para clasificar, ya que Venezuela tenía un punto más y por eso una victoria de la ‘Vinotinto’ hubiera dejado a la ‘Verde’ eliminada. Sin embargo, como Colombia goleó en Maturín y Bolivia le ganó a Brasil, por eso será la representante de Conmebol en el repechaje que se jugará en marzo.

Cómo será el repechaje del Mundial

Como el Mundial ahora será de 48 selecciones, seis (una de cada confederación y dos de Concacaf) se medirán por conseguir los dos cupos restantes.

Las mejores selecciones ubicadas en el ránking Fifa estarán directamente en las finales, mientras que las cuatro restantes deben jugar una semifinal para avanzar con las dos mejores.

Dicho mini campeonato será en marzo, pero con días y sedes todavía por definir.

Hace cuánto Bolivia no juega un Mundial

Vale la pena recordar que Bolivia ha participado en tres mundiales a lo largo de la historia, en 1930, 1950 y la última vez en 1994, en todas quedando eliminada en la primera ronda.

Si logra avanzar en el repechaje, volvería a un Mundial después de 32 años, lo cual sería histórico para el equipo de la altura. Así, Venezuela sigue siendo la única selección que no ha jugado nunca un Mundial de Fútbol.

