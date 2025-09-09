Este martes, 9 de septiembre, quedaron definidos los clasificados al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues en total son seis que van directamente al campeonato del mundo y otro que luchará en el repechaje próximamente.

(Ver también: Cuándo es el sorteo del Mundial, con Colombia ya clasificada; va antes de acabar el año)

De hecho, los clasificados por la Comnebol son:

Argentina.

Brasil.

Ecuador.

Uruguay.

Colombia.

Paraguay.

Por su parte, el que jugará el repechaje es Bolivia, que logró el resultado al derrotar 1-0 a Brasil y se vio beneficiado con la victoria de Colombia 6-3 contra Venezuela y ahora buscará un cupo en un nuevo mini torneo planteado por la Fifa el próximo año.

Lee También

Cómo será el repechaje del Mundial 2026

Antes, el equipo de Conmebol que quedaba en repechaje se medía contra la selección de Oceanía buscando un cupo al Mundial en un ida y vuelta. El que consiguiera los resultados, avanzaba a la fase de grupos. Sin embargo, ahora será diferente, ya que como habrá más selecciones, también hay más equipos que lucharán en esa conocida repesca.

Así será el nuevo formato del repechaje:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

Tal como explicó la Fifa, ahora será un mini torneo de seis selecciones que lucharán por dos cupos a la próxima copa del mundo. Los participantes serán una selección de cada confederación, pero la organizadora, en este caso Concacaf, tendrá dos para completar los seis.

Ahora, los dos equipos que mejor ubicados estén en el ránking Fifa serán cabezas de serie, lo que significa que jugarán de una vez semifinales y finales en un formato de eliminación directa para determinar a los dos clasificados.

Entonces, si el equipo A es 65 en el ránking Fifa y el B es 80, mientras que el resto están debajo del puesto 100, esos dos ya jugarán directamente la final del certamen buscando su cupo en la fase de grupos.

Cabe destacar que esto se jugará en marzo del próximo año, pero las fechas específicas, cruces y demás se darán a conocer apenas terminan las Eliminatorias de todas las confederaciones.

(Ver también: Emblema de la Selección Colombia se desahogó con clasificación: “Mi sueño frustrado”)

Cuándo es el Mundial de 2026

El Mundial, torneo más importante de todos, será del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y contará con 48 selecciones, por lo que se estima que sea más entretenido y llamativo que las ediciones anteriores.

* Pulzo.com se escribe con Z