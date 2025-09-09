Colombia cerró las Eliminatorias al Mundial 2026 con una noche vibrante en Venezuela, donde derrotó 6-3 a la ‘Vinotinto’ en la fecha 18. El partido comenzó con drama, pues los locales pegaron primero: Telasco Segovia, tras pivoteo de Salomón Rondón, sorprendió a Kevin Mier con un derechazo al ángulo que puso el 1-0 en el minuto 2.

La reacción colombiana fue inmediata. En el minuto 10, Yerry Mina conectó un impecable cabezazo a centro de James Rodríguez para igualar el marcador. Sin embargo, apenas un minuto después, un error de Kevin Mier terminó en gol y devolvió la ventaja a Venezuela (2-1).

La ‘Tricolor’ no bajó los brazos y antes del descanso encontró el empate gracias a Luis Suárez, que aprovechó un pase de Luis Díaz para firmar el 2-2 en el minuto 41. Así se fueron al entretiempo: con emociones y tensión a flor de piel.

El ‘show’ de Luis Suárez en la segunda parte

En el complemento, Venezuela salió a buscar el triunfo consciente de que estaba quedando eliminada con la victoria de Bolivia ante Brasil. Esa apuesta ofensiva le salió cara: Colombia lo aprovechó con contundencia. En el 49, Suárez capitalizó un contragolpe para el 2-3 y, diez minutos más tarde, marcó su tercer gol tras asistencia de Díaz.

La ‘Vinotinto’ se desmoronó, y aunque Rondón descontó al 75 tras otro error de Mier, la noche ya tenía dueño. Para colmo, Suárez escribió su nombre en la historia con un ‘póker’ en el minuto 67, convirtiéndose en la gran figura del partido.

Los cambios refrescaron al equipo, y en el 77 apareció Jhon Córdoba para anotar el sexto tanto con asistencia de Juan Fernando Quintero, sellando la goleada 3-6.

Colombia festeja y Venezuela se despide del Mundial

El final del partido fue una fiesta para la Selección Colombia, que se despide de las Eliminatorias con un triunfo contundente y con la tranquilidad de llegar clasificada al Mundial. Luis Suárez se llevó todos los aplausos con sus cuatro goles, mientras que el plantel celebró con fuerza en suelo venezolano.

Venezuela, en cambio, se fue con lágrimas: la derrota la dejó sin chances de repechaje, frustrando el sueño de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.

