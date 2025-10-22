Quince años después de la trágica muerte de Luis Andrés Colmenares, su familia continúa buscando justicia. En una entrevista concedida al programa Bajo Sospecha de Pulzo, su padre, Luis Alonso Colmenares, y su hermano Jorge compartieron el dolor que aún los acompaña y la frustración de no tener respuestas claras sobre lo ocurrido aquella noche del 31 de octubre de 2010.

Debido a los múltiples enredos jurídicos que han rodeado el proceso, el caso sigue sin resolverse, lo que ha mantenido a la familia Colmenares en una batalla constante para que se conozca la verdad.

Luis Alonso Colmenares expresó durante la entrevista, que está próxima a salir en el canal de YouTube de Pulzo, su impotencia ante la falta de resultados judiciales:

“Hay pruebas suficientes para que se esclarezca el caso y aún así los vacíos legales no han permitido que los responsables paguen”, aseguró.

El padre del joven estudiante de Ingeniería Industrial también mencionó que cada mes de octubre revive el dolor y las críticas públicas que resurgen con cada aniversario de la muerte de su hijo, pero aseguró que nada lo hará desistir de su propósito.

“Cada año con los aniversarios de Luis yo le digo a la gente: lo único que le pido a Dios es que tú no tengas que vivir lo mismo porque empiezan a señalar y decir que si otra vez. Les pido a Dios que no les toque ponerse en mis zapatos”, manifestó Colmenares.

En otro momento de la conversación, el padre de Luis Andrés aseguró que, aunque ha encontrado paz y ha perdonado, confía en que la justicia divina se encargará de quienes hicieron daño a su hijo.

“Si aquellos que tuvieron que ver con el crimen de Luis no nos permitieron seguir soñando con él, yo le pido a Dios que no los deje dormir. Yo los perdoné, pero que Dios haga su propia justicia. Nosotros no soñaremos, porque él ya no está con nosotros, como lo hubiéramos querido ver, hoy con 35 años, profesional de dos carreras (…) que tuviera hoy su familia. Si no me dejaron soñar que ellos no duerman el resto de sus vidas. Así se lo pido a Dios y yo sé que Dios me comprende y sabe por qué es que yo lo manifiesto. Porque es muy difícil seguir uno en la vida con una carga de esta naturaleza. Luis fue mi primera ilusión, mi primer hijo, eso no lo olvido yo nunca”, dijo el padre en el mencionado programa.

Luis Alonso reiteró que la familia no dejará de insistir hasta que se conozca la verdad y se haga justicia. Según sus palabras, “esa noche todos los que estaban con Luis saben qué pasó y tienen responsabilidad por acción o por omisión”.

¿Qué pasó con Luis Andrés Colmenares?

Luis Andrés Colmenares, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, murió la madrugada del 31 de octubre de 2010 tras asistir a una fiesta de Halloween en el Parque El Virrey, en Bogotá.

Su cuerpo fue hallado en el caño del mismo sector. Aunque inicialmente las autoridades calificaron su muerte como un accidente, la familia ha sostenido que se trató de un homicidio. El caso ha tenido varios procesos judiciales, absoluciones y versiones contradictorias que, quince años después, siguen dejando más preguntas que respuestas.

