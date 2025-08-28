El exconcejal de Bogotá señaló directamente al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, como responsable de cualquier situación que pueda ocurrirle a él o a su familia.

Según explicó, la entidad le retiró su esquema de seguridad y únicamente le entregó un teléfono supuestamente destinado a emergencias, pero que no funciona, ya que no tiene señal ni presta servicio alguno.

Colmenares aseguró que la Fiscalía General de la Nación ya le notificó sobre el nivel de riesgo que enfrenta.

De hecho, el pasado 15 de agosto, la fiscal 66 seccional remitió un comunicado a la Policía Nacional en el que advertía sobre amenazas en su contra y solicitaba medidas de protección tanto para él como para su núcleo familiar, mientras se adelantan diligencias preliminares relacionadas con dichas intimidaciones.

El hermano de Luis Andrés recordó que en el pasado también se habían registrado amenazas contra su padre, razón por la cual insiste en la gravedad de la situación.

En un video difundido en redes, advirtió que si algo le sucede a él o a sus seres queridos, responsabiliza directamente a la UNP y a su director.

El caso revive la atención mediática sobre la familia Colmenares, que desde 2010, tras la controvertida muerte de Luis Andrés en Bogotá, ha enfrentado un proceso judicial y social de gran repercusión.

