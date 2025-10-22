Han pasado 15 años desde aquella madrugada del 31 de octubre de 2010, cuando la muerte de Luis Andrés Colmenares conmocionó a Colombia y abrió uno de los casos más enigmáticos del país. A pesar del paso del tiempo, la historia del joven universitario sigue provocando controversia, dudas y teorías.

(Vea también: Los Colmenares hacen grave denuncia (sobre amenazas), previo a que llegue el doloroso Halloween)

En el pódcast ‘Bajo Sospecha’ de Pulzo.com, el parapsicólogo Edwin Ocampo reavivó el debate con una lectura escalofriante del caso, basada —según explicó— en sus cartas espirituales. Su interpretación plantea un nuevo ángulo sobre lo ocurrido aquella noche en el parque El Virrey.

“Realmente fue un accidente como tal, tiene que ver con accidentalidad, no es que tenga una planeación”, comenzó diciendo Ocampo. Sin embargo, advirtió que existieron “agentes que dañaron, que ejecutaron el tema” y que, aunque no se trató de un crimen premeditado, sí hubo personas implicadas en lo sucedido.

El parapsicólogo describió un ambiente de fiesta, con forcejeos y una pelea que habría terminado en una agresión directa. “Ahí fue donde se atentó contra él directamente… y lo desplazaron. Después de eso lo arrojaron ahí para empezar a tapar un poco el tema”, narró.

Qué pasó con Luis Andrés Colmenares

En su lectura, Ocampo también apuntó a un componente emocional y de poder entre los implicados. “El tema tiene que ver con egos, con quién soy yo, con si tengo poder o no. Hubo peleas por celos, algo emocional, una riña que también tiene que ver con eso”, añadió.

Quince años después, el caso Colmenares sigue sin cerrar del todo sus heridas. Entre versiones judiciales, hipótesis de testigos y ahora interpretaciones espirituales, la historia del joven guajiro continúa envuelta en un halo de misterio que el país no ha logrado disipar.

Ese no fue el único tema del que habló Edwin Ocampo en su charla con Pulzo.com. En esta primera entrega del especial ’15 años del caso Colmenares’, el parasicólogo habló sobre la energía que siente al rededor del cuerpo y el alma de Luis Andrés Colmenares.

Para la segunda, Pulzo habló con el papá y el hermano del joven muerto. Ellos aún claman por justicia y aunque ya pasaron 15 años desde aquella fatídica noche, les duele como si hubiera sido ayer y exigen justicia.

