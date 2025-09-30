Los abogados de Luis Alonso Colmenares Rodríguez, Oneida Escobar Gil y Jorge Luis Colmenares Escobar radicaron una denuncia penal contra funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por las fallas en las medidas para garantizar su seguridad.

Según el comunicado firmado por los apoderados de la familia, la decisión se tomó debido a “omisiones” por parte de la UNP al no adoptar medidas efectivas que garanticen la seguridad de la familia Colmenares. La denuncia ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que deberá investigar las posibles responsabilidades.

Los representantes legales afirmaron que los Colmenares han sido objeto de seguimientos, amenazas y hostigamientos recientes, lo que agrava la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.

Esta es la denuncia:

15 años del caso Colmenares: “Revictimización institucional”, dice la familia

En el texto, los abogados aseguran que la familia Colmenares continúa siendo víctima de un entorno “hostil y de revictimización institucional”.

Según la defensa, las solicitudes de protección han sido ignoradas categóricamente, incluso cuando existen pronunciamientos judiciales que ordenan medidas a favor de los afectados.

La firma jurídica cuestionó la falta de acción de las autoridades encargadas de la protección, al señalar que la indiferencia frente a estos riesgos “constituye una vulneración directa a los derechos fundamentales de la familia Colmenares”.

Familia Colmenares hace llamado a la UNP

En el cierre del comunicado, los abogados hicieron un llamado urgente a la UNP y a los órganos de control del Estado para que se activen las rutas de protección necesarias.

“La vida, integridad y dignidad de nuestros representados no pueden seguir siendo materia de omisión ni de indiferencia estatal”, se lee en el documento.

