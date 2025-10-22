Gustavo Petro llamó la atención al embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, durante un reciente consejo de ministros por, al parecer, actuar sin la debida coordinación con la Casa de Nariño. Esto se suma al regaño que le pegó a la ministra de Vivienda.

Durante la intervención, el mandatario enfatizó que actualmente no se mantiene comunicación directa con Donald Trump, y advirtió que se estaría manejando el enlace con el congresista Bernie Moreno.

“Ni mi propio embajador (Daniel García-Peña) ni mi canciller hablan con Trump, solo habla con Bernie Moreno interesado en otros tipos de negocios”, indicó el presidente.

Gustavo Petro amenazó con cambiar al embajador en Estados Unidos

El mandatario expresó con tono fuerte que, si el embajador no logra crear un camino que llegue al presidente estadounidense. Además, puso sobre la mesa una eventual salida del diplomático.

“Si el embajador no es capaz de crear un camino que llegue y le ponga otra visión a Trump, vamos a tener problemas más grandes, tarea que le dejo al embajador, todavía”, indicó Petro.

De esta manera, bajó un poco el tono en sus declaraciones sobre el jefe de Estado estadounidense, pero se despachó contra Moreno y le lanzó serias acusaciones.

“He escrito un trino sobre el desarrollo de estos últimos 25 años, los debates que realicé, donde muestro los primeros lazos que hay entre el senador Bernie Moreno en los Estados Unidos y las políticas y gobernanza paramilitar que se impuso en Colombia”, agregó.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.