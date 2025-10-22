Un hecho de violencia extremo que incluyó tortura y robo ha sacudido al municipio de Prado, en la región suroeste del Tolima. En la vereda Isla del Sol, un padre y su hijo fueron hallados en el interior de una finca rural, amarrados, torturados y asesinados, según informó Blu Radio.

Las víctimas han sido identificadas como Hernán López Navarro, de 62 años, y su hijo Hernán Felipe López Gutiérrez, de 26 años: dos personas respetadas en la comunidad debido a su trayectoria y vínculos familiares en la región.

Según informes oficiales, las víctimas presentaban heridas producidas por armas blancas. “Ambas personas fueron lesionadas de forma grave en este trágico hecho”, confirmó el coronel Alejandro Poveda, comandante operativo de seguridad ciudadana del Departamento de Policía Tolima, en declaraciones recogidas por medios locales.

Los primeros indicios de la investigación revelan que los atacantes habrían ingresado a la vivienda con la intención de robar y acabaron sometiendo a las víctimas a horribles torturas antes de asesinarlas. La Policía Nacional con la colaboración del pueblo local, logró capturar a un sospechoso en flagrancia. Adicionalmente, se recuperó una lancha que había sido robada en el incidente, reforzando la teoría lanzada por las autoridades que indica que el móvil del crimen sería un hurto, de acuerdo con la emisora.

No obstante, más detalles sobre los motivos y circunstancias del crimen aún están siendo investigados por un equipo especializado. La Policía del Tolima y el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial (CTI) de la Fiscalía General de la Nación trabajan conjuntamente con la intención de esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y encontrar a posibles cómplices.

Ambos hombres fueron hallados aún con signos vitales y trasladados al hospital San Vicente de Paúl de Prado, pero murieron poco después, debido a la gravedad de las lesiones. Los altos índices de delincuencia, la falta de oportunidades y la pobreza extrema en áreas rurales del país, han facilitado el escenario para la propagación de bandas delincuenciales en esta zona de Tolima.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

