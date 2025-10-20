Continúa el revuelo político en el país por las constantes y desafiantes declaraciones de Gustavo Petro contra Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Desde que se conoció la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, el jefe de Estado levanta polémica cada vez que se refiere al gobierno norteamericano.

En el último capítulo, el mandatario acusó a Estados Unidos de asesinar a colombianos en los bombardeos a lanchas en el Caribe, por lo que desde la Casa Blanca advirtieron con nuevos aranceles a Colombia y hasta la suspensión de ayudas y subsidios.

Ante este panorama, la precandidata Vicky Dávila se pronunció desde sus redes sociales y, a manera de interrogante, planteó la posibilidad de una investigación contra Gustavo Petro por narcotráfico.

“¿En Estados Unidos hay en curso un indictment contra Petro? ¿Lo están investigando por hechos relacionados con narcotráfico? Estas son preguntas que surgen cuando Trump lo llama ‘líder del narcotráfico’”, escribió Dávila en X (antes Twitter).

Asimismo, hizo referencia a que, de seguir por ese camino, Petro podría exponerse a una orden de captura internacional y a una recompensa, como ocurre en el caso de Nicolás Maduro.

“Petro pareciera exponerse a una orden de captura internacional y a que su cabeza tenga precio como Nicolás Maduro, jefe del Cartel de los Soles”, agregó la exdirectora de Semana.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.