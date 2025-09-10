La clasificación de Colombia al Mundial 2026 quedó opacada por una riña en el complejo residencial City U, en el centro de Bogotá, tras el triunfo 6-1 sobre Venezuela. El incidente, ocurrido la noche del 9 de septiembre, enfrentó a hinchas de ambos países en medio de provocaciones que terminaron en caos. Aunque no hubo víctimas, en redes sociales circularon videos que mostraban botellas rotas, cajas de pizza destruidas y maletas de domiciliarios esparcidas en el suelo.

Según testigos, la tensión comenzó con el primer gol de Venezuela, cuando algunos aficionados celebraron lanzando cerveza a los colombianos. La situación se descontroló tras el sexto gol de la ‘Tricolor’, provocando pánico en el lugar, que es un punto tradicional de encuentro para ver partidos. Mientras tanto, en Maturín, la Selección Colombia celebraba su clasificación directa con goles de Luis Suárez, Yerry Mina y Jhon Córdoba.

Pelea en CityU, luego de Selección Colombia vs. Venezuela

Según testigos, la tensión comenzó con el primer gol de Venezuela. “Había una gente tomando aguardiente y cuando llegó el primer gol de Venezuela empezaron a tirar cerveza para todos lados”, contó a El Tiempo uno de los asistentes. La acción generó incomodidad en varios de los presentes y encendió los ánimos. Los goles siguieron llegando y, mientras en Maturín los equipos disputaban el marcador, en City U el ambiente se tornaba cada vez más hostil.

“Cuando llegaron al 2-2 se puso muy tenso. Terminó el primer tiempo y, de la nada, un grupo de rappitenderos empezó a pelear entre ellos y otro grupo de personas también”, relató otro espectador.

La situación escaló rápidamente. De acuerdo con los relatos, hubo personas que portaban armas blancas y amenazaron con agredir a los asistentes. En medio de la confusión, alguien lanzó una botella de aguardiente que casi golpea a una mujer.

“Se empezaron a pelear durísimo, en un gol alguien tiró una botella de aguardiente que le cayó a una muchacha en los pies, yo no sé cómo no se partió. Cuando fueron a intentar sacar a uno de sus amigos, alguien le mandó un cuchillazo, pero no le alcanzaron a dar y se fueron”, narró otro de los testigos. Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo los asistentes corrían despavoridos, mientras otros intentaban frenar la pelea en vano.

El ambiente se tornó aún más caótico cuando llegó la noticia de que Brasil no empató con Bolivia, resultado que dejó a Venezuela fuera del repechaje. En ese momento, la frustración de algunos seguidores de la ‘Vinotinto’ se mezcló con los festejos colombianos, desatando la pelea que dejó el lugar destrozado. Aunque no se reportaron heridos, los golpes, insultos y amenazas con cuchillo generaron momentos de terror en la multitud. Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial de las autoridades sobre lo ocurrido.

