El Colegio Boston International (Barranquilla) ha sorprendido al país al ser nombrado el mejor de Colombia en el ranking Col-Sapiens 2025. A diferencia de años anteriores, en los que las instituciones educativas de Bogotá solían dominar las primeras posiciones, el prestigioso centro educativo de la capital del Atlántico alcanzó la calificación más alta del país. Este reconocimiento posiciona a la Costa Caribe como un nuevo referente de excelencia académica en el ámbito nacional.

Este famoso top hecho por esa firma consultora ha arrojado también el listado de los mejores centros educativos por materia, lo que es de mucha importancia para aquellos padres que quieren que sus hijos se enfoquen en ciertas áreas especificas o en las que tienen más habilidad, según el requerimiento.

En este caso puntual, la evaluación de Col-Sapiens no se basa en los resultados de las pruebas Saber 11, sino en un análisis integral del desempeño académico en índices generales. La entidad de investigación clasifica a las instituciones por categorías (D1 a D10, siendo D1 la más alta) y por certificaciones y acreditaciones nacionales e internacionales (las cuales van desde A hasta AAA+++), y el Boston International, con su destacada calificación, superó a cientos de colegios de todo el país.

De los 809 colegios que están en el listado, solo 6 de Colombia alcanzaron el resultado más alto, según ese ‘ranking’:

Colegio Categoría Calificación Boston International (Barranquilla) D1 AAA+ Nuevo Cambridge (Floridablanca) D1 AAA+ Anglo Americano (Bogotá) D1 AA Bilingüe Divino Niño (Bucaramanga) D1 AA Liceo Campo David (Bogotá) D1 AA Bilingüe Diana Oese (Cali) D1 A

¿Cuánto cuesta el colegio Boston International Barranquilla?

Aunque el costo total de la matrícula en el Boston International (Barranquilla) para 2025 no ha sido revelado oficialmente, se pueden conocer detalles sobre el proceso de admisión que dan una idea de los gastos iniciales. El primer paso para las familias interesadas es el pago de la inscripción, que tiene un valor de 190.000 pesos. Este monto es un requisito indispensable para iniciar la postulación y participar en las siguientes etapas del proceso de selección.

Una vez completada la inscripción, los aspirantes deben seguir una serie de pasos rigurosos antes de asegurar un cupo en la prestigiosa institución. El proceso incluye la espera de la llamada oficial del colegio, la entrega de resultados de las pruebas de admisión, la confirmación formal del cupo, y la posterior verificación de todos los documentos requeridos. Solo después de la aprobación de toda la documentación se puede proceder con el pago de la matrícula y formalizar la vinculación del estudiante.

