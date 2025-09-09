La noche de este martes 9 de septiembre, la alegría por la contundente victoria de Colombia sobre Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 se vio opacada por una violenta riña en el complejo residencial City U, en el centro de Bogotá.

El altercado, desatado tras el sexto gol de la ‘Tricolor’, dejó escenas de pánico entre los asistentes, con hinchas colombianos y venezolanos enfrentados en una escalada de provocaciones que culminó en caos.

Aunque no se reportan víctimas, los videos viralizados en redes sociales reflejan la intensidad del incidente. Varias maletas de los domiciliarios quedaron tiradas en el suelo; se aprecian botellas rotas y cajas de pizza destruidas.

Fuertes enfrentamientos entre personas que estaban viendo el partido de la Selección Colombia frente a Venezuela, en inmediaciones a City U en el centro de Bogotá. pic.twitter.com/86GpgKETd4 — Pulzo (@pulzo) September 10, 2025

¿Qué pasó en CityU? Riñas en partido Venezuela vs. Colombia

El partido, jugado en el Estadio Monumental de Maturín, reafirmó la clasificación directa de Colombia al Mundial con goles de Luis Suárez, Yerry Mina y Jhon Córdoba.

Sin embargo, en City U, un punto popular para ver partidos, la euforia se tornó en conflicto. Según testigos en X, la tensión comenzó con el primer gol venezolano: “Los chicos de ese país empezaron a echarle cerveza encima a los de Colombia para celebrar”, relató una joven.

La respuesta no se hizo esperar: “Hacía gol Colombia: les tiraban cerveza a ellos. Hacía gol Venezuela: ellos tiraban pola. Pero por el marcador, esa dinámica se volvió muy desigual y los muchachos de Venezuela ya estaban bravos”, explicó la usuaria.

Estaba viendo el partido en City U, metieron el 6 gol y se agarraron pic.twitter.com/Jd19xiga1v — Loren Sofía (@Soofisaurio) September 10, 2025

El punto de quiebre llegó con el sexto gol colombiano, cuando la celebración desató empujones, gritos y vasos de cerveza volando por los aires. “Estaba viendo el partido en City U, metieron el 6 gol y se agarraron”, posteó.

