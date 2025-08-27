Bogotá fue testigo de una triste noticia hace aproximadamente 20 días. Un seguidor del Club Independiente Santa Fe, identificado como Sergio Blanco, perdió la vida en un incidente violento durante un concierto de la banda argentina Damas Gratis. El aficionado fue atropellado por un vehículo en el exterior del Movistar Arena, luego de tratar de escapar de los disturbios que se gestaban en el interior del evento y que llevaron a su cancelación, según informó Blu Radio.

Dichos hechos dieron pie a una exhaustiva investigación que posee como material fundamental más de 65 horas de grabaciones capturadas por cámaras de seguridad de la zona. Aunque dicha evidencia permitió rastrear el recorrido del vehículo implicado, sus hallazgos arrojan una gran incertidumbre, dado que se observan dos camionetas con características similares recorriendo las mismas calles, de acuerdo con la citada emisora y Noticias Caracol.

La familia de Blanco se ha mantenido al frente de la investigación, evaluando las imágenes y exhortando a la comunidad a brindar información certera que ayude a identificar al conductor o al vehículo. “Estamos revisando las grabaciones para determinar cuál de las dos camionetas estuvo involucrada directamente en el hecho”, comentó la hermana de la víctima a la citada cadena radial.

De hecho, en las imágenes se ve cómo este vehículo toma las calles 57 y 53, para luego coger por la calle 27 y dirigirse hacia el Movistar Arena, donde finalmente ocurre el accidente y se da a la huida. Hasta el momento han pasado dos semanas de este trágico hecho y no se conoce quién es el conductor de esta camioneta ni las placas de la misma, por lo que el caso de Sergio Blanco se mantiene en la impunidad.

Además, la familia ofrece una recompensa de cinco millones de pesos por información que permita discernir cual de las dos camionetas es la responsable, así como quien era su conductor. Parte de las grabaciones será enviada a Medellín para hacer un análisis técnico más especializado, con esperanzas de esclarecer el modelo del vehículo, matricula y otros detalles relevantes.

Ante este hecho trágico, la familia de la víctima junto a la Policía y la Secretaría de Movilidad, se darán cita en la Alcaldía Mayor de Bogotá para debatir el caso y analizar las responsabilidades en términos de seguridad y de seguimiento tras el accidente. Se le cuestiona a las autoridades por la supuesta falta de auxilio inmediato a Sergio tras el accidente.

