Hace una semana, el Movistar Arena se convirtió en un campo de batalla porque los asistentes al concierto de Damas Gratis, un conjunto de cumbia argentino, se agarraron al ser hinchas de distintos equipos.

(Ver también: Drásticas medidas en Movistar Arena luego de desmanes: ¿qué pasará con mujer involucrada?)

Todo comenzó por un supuesto desacuerdo entre aficionados, pero las cosas se fueron escalando tanto al interior como a las afueras del establecimiento, al punto de que un hincha de Santa Fe falleció porque un automóvil lo atropelló.

Ante esta situación que se salió de control, el concierto tuvo que ser cancelado y, según los organizadores, este no va a ser reprogramado precisamente por tratarse de un tema de violencia que se les salió completamente de las manos.

Lee También

Qué va a pasar con las boletas de Damas Gratis

Ahora, muchas personas estaban pendientes de la devolución del dinero, ya que consideran que el problema de la organización fue de ellos y por más de que se presentaron hechos de violencia, igual el evento no se llevó a cabo y por eso requerían la plata.

Sin embargo, eso no va a ser sencillo, pues un usuario radicó una PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) para saber qué iba a pasar con ese dinero y la respuesta fue contundente.

Luego de toda una explicación acerca de los sucesos y lo que ocurrió ese día, TuBoleta y Rafael Pedraza Producciones aseguró que no va a devolver el dinero porque hay una ley que los cobija.

“De acuerdo con el marco legal aplicable, en esencial lo previsto en el artículo 16 de la Ley 1480 de 2011, le informamos respetuosamente que no procederá la devolución del dinero ni la reprogramación del concierto. Esto se debe a que la lamentable situación se considera un hecho violento e irresistible, de fuerza mayor, completamente ajeno a la organización, a nuestra voluntad y capacidad de control”, se lee en la respuesta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Colectivo Sonoro (@colectivosonoro)

(Ver también: Damas Gratis habría sufrido robo durante caos en Movistar Arena; imágenes lo captaron)

De esta manera, los cientos de aficionados que sí iban a ver el concierto y no a pelear simplemente se quedaron sin el pan y sin el queso, como se conoce popularmente, ya que no pudieron ver al artista y tampoco se les devolverá la plata que invirtieron.

* Pulzo.com se escribe con Z