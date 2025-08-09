La noche del 6 de agosto, lo que prometía ser una celebración musical en el Movistar Arena de Bogotá se convirtió en un episodio de caos y violencia. Las autoridades de la ciudad, en conjunto con la Policía Metropolitana, han intensificado las investigaciones para identificar a una mujer que fue captada en videos agrediendo y amenazando a otros asistentes con un cuchillo durante los disturbios previos al concierto de la banda argentina Damas Gratis.

El caso ha captado la atención pública debido a la difusión de imágenes en redes sociales que muestran a la mujer en actitud agresiva, empuñando un arma blanca en medio de una multitud. Aunque algunos usuarios en plataformas digitales han señalado que la implicada podría ser seguidora de Millonarios FC, aunque las autoridades han enfatizado que aún no se ha establecido oficialmente su identidad ni su afiliación a alguna barra brava.

La investigación busca esclarecer no solo quién es la persona, sino también los motivos detrás de su comportamiento, que desató una serie de enfrentamientos que terminaron con la cancelación del concierto.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, ha sido enfático en la necesidad de identificar y judicializar a los responsables de los actos violentos.

En declaraciones a Blu Radio, Quintero explicó que se están revisando minuciosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad del Movistar Arena, así como los testimonios de testigos presenciales, para determinar la identidad de la mujer y su posible vinculación con grupos organizados.

“Es fundamental que todas las personas involucradas en actos violentos sean llevadas ante la justicia. Estamos trabajando con las barras para obtener información que nos ayude a esclarecer los hechos”, señaló el funcionario en la cadena radial.

Acá, una de las imágenes que circuló en redes:

🚨ATENCIÓN: Ella sería presuntamente la mujer que inició la violencia y el caos que se vivió esta noche en el Movistar Arena. Hay una persona muerta de nombre Sergio Blanco, sus allegados la señalan directamente a ella. Se llama Liceth Martínez Peláez. Acaba de cerrar Facebook. pic.twitter.com/DqsSbCHdBf — Contamos verdades (@PresuntaVerdad) August 7, 2025

La Procuraduría General de la Nación también ha tomado cartas en el asunto, exigiendo a la Alcaldía de Bogotá y a la Policía Metropolitana un informe detallado sobre las medidas de seguridad implementadas durante el evento y las acciones que se tomarán para prevenir futuros incidentes.

La falta de control en el ingreso y la ausencia de una respuesta inmediata por parte de la seguridad privada han sido puntos de crítica por parte de asistentes y autoridades.

¿Qué pasó en el Movistar Arena?

El 6 de agosto, el Movistar Arena se preparaba para recibir a miles de fanáticos de Damas Gratis, una reconocida banda de cumbia villera. Sin embargo, antes de que el concierto comenzara, se desató una batalla campal en el recinto.

Según reportes, un grupo de personas, presuntamente vinculadas a barras bravas de equipos de fútbol, forzaron la entrada por la puerta 5, causando daños a la infraestructura y provocando pánico entre los asistentes. Videos compartidos en redes sociales muestran sillas rotas, objetos arrojados y enfrentamientos con armas blancas, incluyendo el episodio protagonizado por la mujer con el cuchillo.

El saldo de los disturbios fue trágico: cinco personas resultaron heridas por armas cortopunzantes y fueron trasladadas a centros médicos como el Hospital San José Infantil y el Hospital de Engativá. Además, fuera del recinto, Sergio Blanco, hincha de Independiente Santa Fe, perdió la vida después de ser arrollado por un vehículo, un hecho que está bajo investigación para determinar si guarda relación directa con los disturbios.

¿Qué pasará con el concierto?

La productora del evento emitió un comunicado en el que lamentó los hechos y anunció que el evento no será reprogramado en Bogotá. La decisión se tomó debido a la gravedad de los disturbios y el riesgo que representaría un nuevo intento de hacer el espectáculo.

Comunicado oficial de SILRA Eventos y Producciones, organizadores del show de Damas Gratis en Bogotá, en el que confirman que el evento no será reprogramado y ha sido cancelado. pic.twitter.com/clKS2kM3Pv — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) August 8, 2025

Esta cancelación ha causado molestias entre los asistentes, quienes no solo perdieron la oportunidad de disfrutar del concierto, sino que también enfrentaron pérdidas económicas por las boletas adquiridas.

Mientras las autoridades avanzan en la identificación de la mujer y otros implicados, la ciudad espera respuestas claras y acciones contundentes para evitar que la violencia empañe futuros eventos. La colaboración entre el Movistar Arena, la Policía, la Alcaldía y los organizadores será clave para restablecer la confianza de los ciudadanos en la seguridad de los espectáculos públicos.

