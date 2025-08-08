En un suceso que consternó a la capital, el Movistar Arena de Bogotá fue escenario de un episodio violento que culminó con la cancelación del concierto del grupo argentino Damas Gratis. El hecho tuvo lugar el 6 de agosto de 2025 y fue resultado de unas peleas que se desataron entre hinchadas del fútbol colombiano.

En medio de la algarabía pre-concierto, los conflictos se prendieron entre los aficionados a este deporte, causando un caos que desató una intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá, según informó El Tiempo.

Las agresiones entre las barras bravas del fútbol colombiano se desató primero en la zona de campo y se expandió hacia las graderías, donde se utilizó todo tipo de objetos contundentes como armas.

En un video al que tuvo acceso Noticias Caracol se aprecia a un individuo persiguiendo a un grupo de gente con un extintor, creando un clima de tensión que incluso desembocó en el uso de un arma blanca. Este acontecimiento acentuó la trifulca, al punto que los presentes comenzaron a arrojar objetos contra el atacante.

Precisamente, en el citado noticiero se filtró un chat que muestra a la barra de Independiente Santa Fe alertando a sus miembros de lo que podría suceder: “Hagamos de cuenta que vamos como a lo de ayer, que estaban las locas verdes y como si nada: ellos en la de ellos y nosotros en la de nosotros. Ya como decimos, si nos tiran alguno de nosotros, pailas, todos encima, pero si no que así sea copas, en la de nosotros”, dice la conversación de WhatsApp.

Además, en otra imagen se mostró cómo se iba a distribuir la organización de las barras dentro del Movistar Arena. En un costado y separados iban a estar los de Santa Fe y Atlético Nacional. Además, en el otro extremo se iban a ubicar los de Millonarios, América y Deportivo Cali, por lo que se presume que las autoridades sabían de la organización del público y de estos barristas.

A raíz de esta violencia, las autoridades confirmaron la hospitalización de cinco personas con heridas de arma blanca y, de manera trágica, la muerte de un joven hincha, identificado como Sergio Blanco, al que un vehículo atropelló cuando intentaba huir de la confrontación en la calle 63 por parte de una camioneta blanca que se dio a la huída.

La Policía de Bogotá está investigando a los responsables de los violentos disturbios que marcaron la noche del miércoles pasado durante un concierto en el Movistar Arena. Las autoridades están analizando los videos del circuito cerrado de televisión del coliseo, así como los… pic.twitter.com/zFRT6ao8LZ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 8, 2025

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, expresó a Caracol Radio su pesar por este suceso e insistió en que el caso se mantiene en investigación para dilucidar las circunstancias exactas del trágico incidente.

En paralelo a los hechos dentro del Movistar Arena, se detectó que un grupo de asistentes derribó una de las puertas del recinto para ingresar violentamente, complicando aún más la labor del equipo de seguridad y la Policía, que debió desplegar unidades especializadas para contener la situación, como se reportó en Blu Radio.

