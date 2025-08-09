La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para aplicar estrictas medidas de prevención y seguridad en eventos multitudinarios. Esta petición se llevó a cabo a raíz de los eventos sucedidos en el Movistar Arena durante el concierto del grupo Damas Gratis en el pasado 6 de agosto de 2025. El saldo de esa noche trágica: daños a la infraestructura, cinco heridos y una muerte a causa de la violencia desencadenada.

Como se recordará, en ese incidente, cientos de personas irrumpieron en el recinto sin boleto. Esto provocó un colapso de la logística del lugar y el intento de ingreso violento por parte de seguidores pertenecientes a barras bravas. El saldo: destrucción, heridas causadas por armas cortopunzantes y la lamentable muerte de Sergio Blanco, hincha del equipo Independiente Santa Fe, quien fue atropellado en cercanías al recinto.

La violencia se desató por la entrada cinco del Movistar Arena y dejó a su paso peleas internas y caos generalizado. “Sergio ni siquiera había ingresado al concierto, cuando fue atropellado por una camioneta que no se detuvo tras el impacto“, contó con amargura a los medios, la sobrina de la víctima fatal. La tragedia, asegura, pone al descubierto graves fallos en las medidas de seguridad y una presunta negligencia por parte de las autoridades.

La Procuraduría, entonces, urge a las autoridades a garantizar un análisis detallado de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos, además de la verificación de la infraestructura y las condiciones de seguridad en los eventos de alta concurrencia. Asimismo, pide el desarrollo de simulacros previos a eventos con gran afluencia de público.

Este llamado es particularmente relevante en medio de un ambiente de desacuerdo entre el Movistar Arena y la Alcaldía de Bogotá. Mientras el Distrito asegura que advirtió sobre los posibles riesgos del concierto, el centro de eventos niega haber recibido algún requerimiento para la cancelación del evento.

En ese sentido, Citytv visitó al centro de eventos y constaró que las puertas averiadas ya fueron reemplazadas y se instaló un letrero que lleva el mensaje “conciertos en paz”. Por ahora, se tiene programado el ‘show’ de Nanpa Básico este sábado y domingo en el Movistar Arena, el cual recibió el aval por parte del Distrito y se está a la espera de su desarrollo.

En vista de estos desafortunados sucesos, Gustavo Quintero Ardila, secretario de Gobierno de Bogotá, anunció que se elevó a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) el aplazamiento del partido femenino entre Millonarios y Santa Fe, agendado para el día después del suceso. Asimismo, se replanteará la fecha del partido masculino entre ambos equipos, originalmente programado para el 13 de agosto. La intención es evitar posibles focos de violencia relacionados con las barras bravas.

