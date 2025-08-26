El pasado 6 de agosto, el Movistar Arena se convirtió en un campo de batalla porque en medio del concierto de la banda Damas Gratis, un grupo de aficionados se agarró con lo que encontró y desató todo un caos al interior del escenario cultural.

De hecho, tal fue la magnitud del asunto que muchos de los implicados siguieron con los enfrentamientos a las afueras del Movistar Arena, pero allí fue que se presentó la muerte del hincha de Santa Fe Sergio Blanco, quien estaba huyendo de los ataques y fue atropellado por una camioneta color blanco, la cual se dio a la fuga.

Este fue el video del accidente:

Revelador video del momento en el que un vehículo arrolla a Sergio Blanco RED+ NOTICIAS conoció el video que es pieza clave de la investigación para dar con el paradero del responsable. En las imágenes se observa pasar a Sergio corriendo y al tratar de pasar la oreja de la… pic.twitter.com/zq2BtK7fx4 — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 14, 2025

Ahora, ya han pasado varios días desde este hecho y las autoridades todavía no dan con el paradero de la camioneta, así que la familia tomó una determinante decisión.

De cuánto es la recompensa por la camioneta que atropelló a Sergio Blanco

Por medio de un video compartido en las redes sociales, la hermana del hincha de Santa Fe aseguró que entre la familia y amigos reunieron un dinero para poder dar una recompensa a todo aquél que dé información acerca de la camioneta que atropelló al aficionado, ya sea el paradero, la placa o el dueño de la misma.

“En estos momentos la familia y los amigos nos hemos reunido para ofrecer una recompensa de 5’000.000 de pesos para la persona que tenga información, videos, información verídica, la placa o saben quién es, para que de pronto nos ayuden”, dijo la hermana del hincha.

Y agregó: “Vamos a manejar la información totalmente anónima. Ya mañana son 20 días en los que no hemos logrado la información. La Policía Judicial está haciendo lo suyo, pero nosotros nos quisimos reunir para lograr esclarecer estos hechos y que esto no vaya a quedar a la impunidad“.

La familia Blanco y amigos ofrecen una recompensa por $5.000.000 COP, por información verídica y concreta sobre la persona que conducía la camioneta que arrolló a Sergio Blanco el pasado 6 de agosto en las afueras del Movistar Arena. La información será recibida en los… pic.twitter.com/M2frH21OUQ — LA GUARDIA ALBI-ROJA SUR (@lgars_Oficial) August 26, 2025

De esta manera, cualquier persona que brinde información que ayude a conocer el paradero de esta camioneta puede comunicarse con la familia para dar los detalles correspondientes y que así se esclarezcan los hechos en los que falleció el aficionado, luego de los desmanes en el Movistar Arena.

