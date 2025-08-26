Un violento ataque sicarial se registró en la tarde de este miércoles en Bucaramanga, cuando un joven diseñador de interiores fue sorprendido por hombres armados mientras se encontraba en un consultorio odontológico.

La víctima fue identificada como Feisar Giovanny Anaya Suárez, de 24 años, quien recibió al menos siete disparos. Aunque alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, falleció debido a un impacto en la cabeza.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Anaya Suárez no solo era conocido por promocionar sus trabajos en redes sociales, sino también por sus antecedentes judiciales. En febrero pasado había sido condenado a nueve años y dos meses de prisión por delitos relacionados con tráfico de armas, proceso que cumplía bajo la medida de casa por cárcel, bajo custodia del Establecimiento de Reclusión de La Modelo.

Las autoridades investigan si este crimen guarda relación con un hecho ocurrido hace cuatro meses en el mismo sector, donde fue atacado Víctor Miguel Ardila Rueda, alias ‘Agu’, quien recibió varios disparos y sobrevivió. Según los reportes, Ardila Rueda sería un antiguo socio de Anaya en una organización criminal conocida como ‘La familia’, dedicada al microtráfico y a hurtos en Bucaramanga.

Testigos aseguraron que los responsables del homicidio se movilizaban en una motocicleta FZ 250 y huyeron de inmediato tras perpetrar el ataque.

Las autoridades adelantan operativos para dar con los responsables, mientras avanza la investigación que busca esclarecer las conexiones criminales detrás del asesinato.

Cómo deben ser dados los primeros auxilios a una persona herida de bala

Los servicios de emergencia deben ser contactados de inmediato marcando el 123.

La seguridad de la escena debe ser asegurada antes de acercarse a la persona.

Las manos deben ser lavadas o guantes deben ser usados, si están disponibles, para evitar infecciones.

La herida debe ser evaluada sin introducir objetos ni intentar extraer la bala.

Una presión directa debe ser aplicada sobre la herida con un paño limpio o gasa para controlar la hemorragia.

Si la hemorragia no cede, un vendaje compresivo debe ser colocado.

La ropa alrededor de la herida debe ser retirada con cuidado, pero el objeto incrustado no debe ser removido.

El paciente debe ser mantenido acostado, con las piernas ligeramente elevadas, para prevenir el shock.

Los signos vitales deben ser observados constantemente, sin abandonar a la persona.

La llegada de personal médico debe ser esperada, evitando cualquier movimiento brusco del herido.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

