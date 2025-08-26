En un escalofriante suceso que ha conmocionado a la capital del país, Nelson Alberto Rodríguez Morales, un hombre de 45 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza en la localidad de Kennedy, Bogotá, justo cuando se dirigía de regreso a la funeraria donde velaban a su madre.

Este crimen, ocurrido el pasado 22 de agosto, no solo representa una tragedia familiar, sino que podría ser el eslabón más reciente en una serie de violentos incidentes que se han registrado en diferentes puntos del país en menos de un mes.

Aunque las autoridades no han confirmado ninguna relación directa, los antecedentes criminales de las víctimas y la proximidad temporal de los hechos sugieren que podría tratarse de una seguidilla de asesinatos motivados por posibles ajustes de cuentas entre organizaciones delictivas, según reportó El Tiempo.

Y es que el asesinato de Rodríguez Morales se produjo en un contexto particularmente doloroso. Ese día, él había asistido al velorio de su madre, Sol Margarita Morales Lara, quien había sido una de las víctimas fatales en una masacre ocurrida apenas cuatro días antes en el municipio de El Colegio, en Cundinamarca.

Luego de pasar un rato en una cafetería cercana, Rodríguez Morales caminaba de vuelta a la funeraria ubicada en el barrio Carvajal cuando fue interceptado por dos hombres en una motocicleta de bajo cilindraje; uno de ellos le disparó directamente en la cabeza.

De acuerdo con el mencionado medio, las investigaciones preliminares revelan que Nelson Alberto Rodríguez Morales no era un ciudadano común. Su historial judicial incluía anotaciones por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; violencia intrafamiliar; concierto para delinquir; y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Estos antecedentes lo vinculan a entornos delictivos, lo que fortalece la hipótesis de que su muerte fue un ajuste de cuentas.

¿Qué relación tendría la masacre en Mesitas del Colegio?

Retrocediendo en el tiempo, el crimen que parece conectar directamente con el de Bogotá es la masacre ocurrida el 19 de agosto en la vereda San Ramón, en el municipio de El Colegio, Cundinamarca.

En este ataque armado, tres personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas en una finca conocida como Villa Claudia. Las víctimas mortales fueron identificadas como Ángel Natalia Vaca Santamaría, de 24 años; Sol Margarita Morales Lara, de 67; y Jobany Javier Chivata Daza, de 44 años. Los heridos incluyeron a Jairo Vélez Rodríguez, de 36 años; Luis Alberto Rodríguez, de 68; y Claudia Teresa Rodríguez, de 49.

Todas las personas afectadas pertenecían a la misma familia, lo que convierte este evento en una tragedia colectiva que ha sacudido a la tranquila zona rural de Cundinamarca.

Según detalla El Tiempo, el ataque fue perpetrado por cuatro sujetos que llegaron en dos motocicletas. Luego de indagar aparentemente sobre una caja fuerte en la propiedad, desataron una ráfaga de disparos contra los presentes. Las autoridades iniciales apuntaron a un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales, dada la naturaleza selectiva del asalto.

El análisis del periódico revela que varias de las víctimas en El Colegio tenían antecedentes judiciales significativos, incluyendo homicidio, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir, hurto y violencia intrafamiliar.

Lo que llamó la atención de ese crimen fue lo que dijo el alcalde de El Colegio, Diego Andrés López, en una entrevista con Caracol Radio, quien señaló que la familia “venía del llano” y se encontraba en una especie de “refugio” o descanso en la finca, sugiriendo un posible desplazamiento forzado por amenazas previas.

El diario capitalino citó al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien aseguró que la familia había llegado aproximadamente 15 días antes del ataque, es decir, unos ocho días después de un homicidio clave en otra región.

¿Qué tendría que ver un asesinato en Villavicencio?

Finalmente, el origen aparente de esta cadena de violencia se remonta al 29 de julio en Villavicencio, Meta, donde fue asesinado Norbey Olivares Rojas, conocido como alias ‘el Diablo’. Este hombre de extenso prontuario criminal fue emboscado por tres individuos armados con fusiles, disfrazados con prendas de la Policía Nacional, en plena calle de la ciudad.

Olivares Rojas se presentaba como un exitoso empresario de reciclaje, pero ocultaba una vida delictiva marcada por anotaciones por homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Según El Tiempo, era uno de los líderes de la peligrosa organización criminal ‘Guatiquía’. Su asesinato, ocurrido apenas 22 días antes de la masacre en El Colegio, podría haber sido el detonante de una guerra entre grupos rivales.

Aunque no hay confirmación oficial, el mencionado medio destaca que los antecedentes de todas las víctimas en estos tres incidentes apuntan a entornos criminales interconectados, posiblemente vinculados a disputas por control territorial, extorsiones o narcotráfico.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

