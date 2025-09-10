Lo que comenzó como un incidente menor terminó en una fuerte riña en la localidad de Chapinero, en Bogotá, después de que la alarma de un vehículo se activara accidentalmente frente a un establecimiento de comidas rápidas.

De acuerdo con el reporte oficial, el ruido provocó molestias entre varias personas que se encontraban en el lugar, lo que desencadenó una discusión que rápidamente se tornó violenta.

(Lea también: Disturbios en CityU: colombianos y venezolanos se enfrentaron por partido de Eliminatorias)

El teniente coronel Ricardo Chávez Camargo, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana, explicó que la confrontación escaló al punto de que una mujer y un hombre utilizaron objetos contundentes para agredirse mutuamente.

Lee También

“Se establece que un hombre con una cruceta y una mujer con un destornillador ocasionaron las lesiones”, señaló el uniformado.

Tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro médico cercano, donde se confirmó que, aunque las lesiones fueron de consideración, ninguno de los afectados se encuentra en riesgo vital.

(Vea también: Riña por intolerancia dejó a joven muerto en San Victorino; tenía pelea casada desde 2023)

La intervención inmediata de la Policía permitió la captura de los dos agresores, quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de lesiones personales.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la tolerancia ciudadana, recordando que situaciones triviales como el ruido de una alarma no deben convertirse en hechos violentos que pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas.

* Pulzo.com se escribe con Z