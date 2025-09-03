El negocio panadero Delicias Margarita, un emblema de tradición de más de 23 años en Funza, Cundinamarca, enfrenta hoy una gran crisis tras ser víctima de una estafa que dejó huella en miles de clientes y amenaza su reputación. Como informó Blu Radio, un robo que comenzó con el intento fallido de ingreso a la oficina administrativa, culminó con el hurto de dos celulares corporativos que contenían información valiosa, específicamente, los números telefónicos de más de 5.000 clientes.

El daño no culminó con el robo de los celulares. Los propietarios de la panadería iniciaron a recibir alertas de clientes que decían haber hecho pagos por pedidos nunca entregados. Fue allí cuando se descubrió que los malhechores habían tomado el control de las cuentas de WhatsApp de la panadería, usurpando la identidad de empleados y extendiendo las 24 horas de servicio para maximizar su estafa, según la citada cadena radial.

El golpe a la panadería se manifestó en dos niveles. La primera táctica era aceptar pedidos, recibir los pagos y desaparecer sin entregar los domicilios. Pero la segunda estrategia era aún más insidiosa. Los delincuentes robaban grandes sumas de dinero directamente de las cuentas bancarias o medios digitales de los clientes, de acuerdo con la emisora.

“Más de 50 personas en un solo día llegaron a reclamar por el dinero que habían perdido”, dijo el dueño de la panadería en entrevista con la citada cadena periodística. La impotencia es palpable y la desesperación es real. Han buscado la ayuda de la Policía pero las autoridades sostienen que sus capacidades para lidiar con crímenes cibernéticos son limitadas en Colombia, agravando aún más el temor de los empresarios y clientes del negocio.

De acuerdo con el relato de la propietaria del negocio, los delincuentes utilizan un método más sofisticado para robar directamente de las cuentas de sus víctimas. A través de un proceso no especificado por WhatsApp, logran acceder a la información del cliente y sustraer grandes sumas de dinero. De hecho, hay casos de usuarios a los que llegaron a robarles 5 millones de pesos a cada uno, como se reportó en el informe periodístico.

No sabemos qué hacer”, confesó la propietaria y pidió ayuda a los clientes para que bloqueen todas las cuentas desde donde les escriben los ladrones de dicha panadería.

