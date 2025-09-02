El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años que falleció en un colegio privado de Cajicá, y exigió al Ministerio de Educación abrir una investigación rigurosa para establecer responsabilidades.
El jefe de Estado cuestionó que, en algunos casos, los planteles privados prioricen el lucro sobre la vida y el bienestar de los estudiantes. Aunque aclaró que no todos operan de esa forma, subrayó que el caso de Cajicá debe ser examinado con especial cuidado.
"No todo lo privado es negocio, pero sí la mayor parte, por eso se mueren niñitas. No hay una mentalidad o función social sino un negocio. En muchos colegios privados existe la función social, por eso no podemos criticarlos a todos, como si fueran lo mismo", afirmó.
Qué dijo Petro sobre el colegio de Valeria Afanador
Petro fue más allá al señalar que el colegio donde ocurrió el hecho representa un riesgo para otros menores si no se toman medidas inmediatas:
“Sí, tener mucho cuidado el Ministerio de Educación, porque debe hacer la investigación del jardín ese de educación especial en Cajicá y otros, porque esa niñita murió fue ahí, parece que en el colegio, y eso significa codicia en cambio de vida”.
#Atención | El presidente Petro se refirió a la muerte de Valeria Afanador en Cajicá. "No todo lo privado es negocio, pero sí la mayor parte, por eso se mueren 'niñitas', todavía no sabemos bien porqué, en colegios privados", dijo
Las palabras del presidente ponen bajo la lupa el papel de la institución educativa, al tiempo que aumentan la presión sobre el Ministerio de Educación para que determine si hubo negligencia o irregularidades que contribuyeron a la tragedia.
