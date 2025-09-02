Ya pasaron algunos días desde que se confirmó el fallecimiento de la menor de 10 años Valeria Afanador, quien llevaba desaparecida 18 días y fue encontrada en el Río Frío, a escasos metros del colegio en el que estudiaba y desde el cual se perdió rastro.

(Ver también: “Estaba flotando”: gobernador de Cundinamarca da detalles de cómo encontraron a Valeria Afanador)

Según reportes de Medicina Legal, la menor falleció a causa de ahogamiento, lo cual alejaría la hipótesis de que había sido raptada, pero algunas heridas en su cuerpo igual mantienen en duda a la familia.

Más allá de eso, uno de los principales señalados por esta situación es el colegio Los Laureles, en el que estudiaba la menor, ya que no le habría puesto el cuidado suficiente a Valeria y por eso se habría presentado este lamentable hecho.

Ante esto, el colegio ya está sufriendo de algunas consecuencias, como por ejemplo la pérdida de un gran número de estudiantes.

Así lo confirmó el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cajicá, Wilson Halaby, quien en declaraciones recogidas por la revista Semana explicó: “Hay algunos estudiantes a los que sus padres retiraron y trasladaron a otros colegios. Conocemos que ha existido la facilidad en otras instituciones para recibirlos y que no pierdan sus clases y, por ende, el curso en el que estaban”.

Y, además, agregó que el próximo jueves adelantará una reunión con varias instituciones educativas del municipio para conocer si se están cumpliendo los requisitos de seguridad y control con los menores, además de dar algunas recomendaciones con respecto al río y su entorno para que no se vuelvan a presentar este tipo de casos que tienen conmocionado al país.

“Están convocados los colegios para revisar desde la Secretaría de Seguridad y desde Gestión del Riesgo las instalaciones físicas, tanto internas como externas”, concluyó Halaby.

(Ver también: Gobernador de Cundinamarca pide investigar al colegio de Valeria Afanador ante resultado de Medicina Legal)

Lo cierto es que el colegio se mantiene bajo investigación por este hecho que enluta al país, pues se considera que hubo fallas en el control, en la seguridad de los estudiantes y demás y por eso podría sufrir algunas complicaciones legales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.