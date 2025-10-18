El pasado 17 de octubre de 2025 se dio a conocer la salida del director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana, decisión anunciada por Gustavo Petro en su más reciente alocución.

“La Policía de Colombia va a cambiar, he pedido el cambio del director; ha hecho un gran trabajo, pero hay unas fallas que creo que tenemos que sobrepasar profundamente el territorio”, indicó el mandatario.

Según explicó el presidente, el objetivo principal de esta medida es impulsar una renovación en la cúpula policial que permita atender las demandas ciudadanas, de manera respetuosa de los derechos humanos.

Esto teniendo en cuenta que el país atraviesa un momento crítico en materia de seguridad, marcado por ataques armados y tensiones institucionales. El atentado en Amalfi, Antioquia, expuso la fragilidad del sistema de inteligencia y reacción policial.

¿Por qué Petro sacó a Carlos Triana de la dirección de la Policía Nacional?

De acuerdo con El Tiempo, una de las razones que tuvo el mandatario habría sido el incremento de homicidios en varias regiones del país. Un informante, según el citado medio, Petro le había hecho varios reclamos al uniformado por los resultados operativos y las cifras de orden público.

En ese sentido, el atentado en Amalfi, Antioquia, donde murieron 12 uniformados, y la descertificación fueron puntos de inflexión que habrían conllevado a la determinación del jefe de Estado de sacar de su cargo a Triana.

¿Quiénes suenan para reemplazar a Carlos Triana como director de la Policía Nacional?

Tras la sorpresiva salida de Triana, Petro no confirmó de inmediato quién asumirá la dirección de la Policía Nacional, pero en los círculos institucionales y políticos ya comienzan a sonar varios nombres.

Según información publicada por el periódico, dentro de la baraja de posibles reemplazos se encuentran tanto oficiales en servicio activo como Olga Patricia Salazar Sánchez, quien fue inspectora general de la Policía y sería la principal candidata si Petro decide dar un paso histórico al nombrar por primera vez a una mujer.

En la misma línea estaría Sandra Patricia Pinzón Camargo, quien está al frente de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz y ya habría sonado anteriormente para el cargo.

También se menciona a William Rincón, exinspector de la Policía, quien renunció al cargo luego del homicidio de su hijo Juan Felipe Rincón en el barrio Quiroga, de Bogotá, a finales de 2024.

