Un tenso episodio se registró este viernes durante el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en los casos ‘Integrantes de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo vs. Colombia’ y ‘Pedro Julio Mahecha Ávila vs. Colombia’, encabezado por el presidente Gustavo Petro.

Mientras intervenía en el evento, el mandatario abordó distintos temas que incluyeron el genocidio en Palestina y referencias a la violencia en Colombia. Sin embargo, su discurso derivó en metáforas y reflexiones personales que provocaron molestia entre algunos asistentes.

Petro, visiblemente incómodo, se llevó la mano a la cabeza y respondió:

“Ay, Dios… Este será el hecho por el cual se recuerde este evento. Yo sé las discusiones que han tenido entre ustedes también, pero yo tengo que hablar de mi propia realidad, porque yo hablo con mi corazón, no con la mentira. Otros presidentes podrán tener y votarán por ellos si quieren la mentira”, expresó.

Durante el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por violaciones de derechos humanos contra los integrantes de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, interrumpieron al presidente Petro con un grito de “¡Deje de burlarse de nosotros!”. pic.twitter.com/Pz0nPpiraX — Pulzo (@pulzo) October 17, 2025

Tenso discurso del presidente Gustavo Petro

Tras el momento de incomodidad, el mandatario retomó su discurso con una frase que volvió a encender las reacciones en el lugar:

“Podemos volver al tema del genocidio de Palestina y de Colombia, así disguste”, añadió.

El evento, que tenía como propósito el reconocimiento del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones cometidas contra miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Pedro Julio Mahecha Ávila, terminó marcado por la tensión y los gestos de desaprobación entre parte del público.

